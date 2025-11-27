Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Θεσσαλίας σχετικά με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, από ώρα 06:00’ της Παρασκευής 28-11-2025 και μέχρι νεοτέρας, θα ισχύσει υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά), για το σύνολο του οδικού δικτύου του Νομού Καρδίτσας.

Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης, δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.