Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοινώνεται ότι, τις τελευταίες ώρες, σε Υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, έχουν καταγγελθεί από πολίτες, απόπειρες τηλεφωνικής απάτης σε βάρος τους, κατά τις οποίες επιτήδειοι προσποιούμενοι τον λογιστή επιχειρούν να εκμαιεύσουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής με σκοπό να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Καλούμε του πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην Αστυνομία στον τριψήφιο τηλεφωνικό αριθμό «100» .

Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (https://www.astynomia.gr/) στην ενότητα Οδηγός του Πολίτη και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (https://cyberalert.gr).