Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου

Ανακοινώνεται ότι, με πρωτοβουλία του Τελωνείου Μυτιλήνης και τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Μυτιλήνης (Σ.Ε.Α.Μ.), εθελοντική αιμοδοσία, για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Η δράση αυτή, ως μια πράξη αγάπης και αλτρουισμού, αλλά και κοινωνικής ευαισθησίας, θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χώρο του Τελωνείου Μυτιλήνης, την ερχόμενη Τρίτη (10-02-2026) κατά τις ώρες 09:00 – 13:00, από κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.