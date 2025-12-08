Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Αττικής σχετικά με διενέργεια Διοικητικής Εξέτασης

Αναφορικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και αφορούν αστυνομικό έλεγχο ο οποίος πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025 στην περιοχή του Ιλίου σε ανήλικο 12 ετών από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., ανακοινώνονται τα εξής:

Περί ώρα 19:30, ο ανήλικος συνοδευόμενος από τη μητέρα του προσήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου και κατήγγειλε περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας, κατά το οποίο, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, αστυνομικός της Ο.Π.Κ.Ε. φέρεται να προέβη σε βιαιοπραγία σε βάρος του κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Διαβάστε επίσης

Η υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα και σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό ενημερώνοντας άμεσα τον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ παράλληλα χορηγήθηκε στον ανήλικο παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, υπεδείχθησαν στον ανήλικο δεκαπέντε (15) αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. Ο ανήλικος υπέδειξε έναν εξ αυτών, ο οποίος, ωστόσο, υπηρετούσε στη νυχτερινή βάρδια (22:00 – 06:00), και όχι στη βάρδια κατά την οποία φέρεται να τελέστηκε ο έλεγχος. Ο αστυνομικός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου.

Από την περαιτέρω προανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης και ειδικότερα από τις καταθέσεις περιοίκων και συνομηλίκων του ανηλίκου, οι οποίοι ήταν παρόντες κατά τον έλεγχο, δεν προέκυψαν επιβεβαιώσεις της καταγγελλόμενης άσκησης βίας.

Επισημαίνεται ότι, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει διαταχθεί η διενέργεια Διοικητικής Έρευνας (Π.Δ.Ε.) προκειμένου να διερευνηθεί εις βάθος κάθε πτυχή του περιστατικού και να διασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η Ελληνική Αστυνομία επαναβεβαιώνει την απόλυτη προσήλωσή της: