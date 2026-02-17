Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Αττικής με αφορμή δημόσια συζήτηση

Με αφορμή σημερινό τηλεοπτικό ρεπορτάζ και δημόσιες τοποθετήσεις, με τις οποίες επιχειρείται η προβολή μιας γενικευμένης εικόνας ανασφάλειας στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, προς αποκατάσταση της πραγματικότητας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τη συνολική αποτίμηση των επιχειρησιακών δεδομένων, προκύπτει σαφής πτωτική τάση σε βασικούς δείκτες εγκληματικότητας, καθώς καταγράφεται μείωση κλοπών τροχοφόρων και διαρρήξεων οικιών από το 2024 στο 2025, σε ποσοστά 11,6% και 8,6%, αντίστοιχα.

Οι δείκτες αυτοί κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με αντίστοιχες περιόδους προηγούμενων ετών, γεγονός που αποτυπώνει ότι η εικόνα δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα στοχευμένης και συστηματικής αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή.

Ειδικότερα, σε καθημερινή βάση στην περιοχή αναπτύσσονται:

περιπολικά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και της Άμεσης Δράσης,

Ομάδες Ο.Π.Κ.Ε.,

-6- ομάδες ΔΙ.ΑΣ., με συνεχή και εμφανή παρουσία.

Παράλληλα, υλοποιούνται τακτικές στοχευμένες εξορμήσεις σε πλατείες, πεζοδρόμους και βασικούς οδικούς άξονες, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών.

Μάλιστα, κατά το τελευταίο έτος οι τοπικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν με επιπλέον προσωπικό, γεγονός που επιτρέπει μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία και αυξημένη ορατή αστυνόμευση.

Τα αποτελέσματα της εν λόγω επιχειρησιακής ενδυνάμωσης για το διάστημα 1/1/2026 – 16/2/2026 είναι χαρακτηριστικά:

-900- έλεγχοι οχημάτων,

-2.650- έλεγχοι ατόμων,

-126- προσαγωγές,

-11- ανευρέσεις κλεμμένων οχημάτων,

-536- παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και

-29- συλλήψεις για σοβαρά αδικήματα.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνουν ενεργή παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή, με συστηματική και διαρκή δράση, η οποία απέχει σημαντικά από την εικόνα που επιχειρείται να παρουσιαστεί στο ρεπορτάζ.

Η πρόληψη της παραβατικότητας και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Προς το σκοπό αυτό, η επιχειρησιακή δράση των αστυνομικών δυνάμεων στους Αγίους Αναργύρους θα συνεχίσει να είναι έντονη, ενισχυμένη και διαρκώς αξιολογούμενη, ώστε να προσαρμόζεται καθημερινά, με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Παράλληλα, η συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της αυτοδιοίκησης συνεχίζεται απρόσκοπτα και σε σταθερή βάση.

Η ασφάλεια αποτελεί συλλογική υπόθεση και απαιτεί υπευθυνότητα, νηφαλιότητα και εμπιστοσύνη στους θεσμούς.