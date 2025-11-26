Ανακοίνωση Ένωσης για την πειθαρχική δίωξη σε βάρος Αστυνομικου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝ: Π.Ο.ΑΣ.Υ. (για την πρoώθηση στο αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ.)

Με βαθιά έκπληξη, αλλά κυρίως με πικρία και απογοήτευση που διαπερνά κάθε μέλος της αστυνομικής οικογένειας του Ηρακλείου, πληροφορηθήκαμε ότι σε βάρος ενός ενός συναδέλφου και μέλους της Ένωσής μας που έχει αποδείξει έμπρακτα το ήθος και την αυταπάρνησή του, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη από την Υπηρεσία.

Ο συνάδελφος, στις αρχές Οκτωβρίου και ενώ βρισκόταν εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας, βρέθηκε τυχαία μπροστά σε μια σκληρή και ωμή σκηνή ενδοοικογενειακής βίας: ένας 82χρονος άνδρας επιτίθετο φραστικά και σωματικά στην 76χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια του 37χρονου παιδιού τους, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Χωρίς να το σκεφτεί ούτε δευτερόλεπτο, ο αστυνομικός έκανε αυτό που η συνείδησή του, το καθήκον του και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια επέβαλλαν: παρενέβη, απέτρεψε την περαιτέρω κακοποίηση και οδήγησε τον δράστη στη Δικαιοσύνη. Αν είχε γίνει σε οποιαδήποτε άλλη αστυνομία η ίδια η Υπηρεσία πρώτη θα επιδίωκε να κοινωνίσει στους πολίτες την αξιέπαινη αυτή ενέργεια.

Η κοινωνία του Ηρακλείου στάθηκε στο πλευρό του. Οι πολίτες μίλησαν με λόγια θαυμασμού για έναν αστυνομικό που, ακόμη και εκτός υπηρεσίας, επέλεξε να προστατεύσει μια ανυπεράσπιστη γυναίκα. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης εξήραν την πράξη του. Οι συνάδελφοί του ένιωσαν υπερηφάνεια. Και ο ίδιος ο Διοικητής της Υπηρεσίας του εισηγήθηκε την απονομή ηθικής αμοιβής για την υποδειγματική στάση του.

Η Ένωσή μας, αναγνωρίζοντας την αξία και το μεγαλείο της πράξης του, έχει ήδη αποφασίσει να τον βραβεύσει επίσημα στην προσεχή ετήσια εκδήλωσή μας, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής προς έναν άνθρωπο που τίμησε το λειτούργημα και την κοινωνία.

Και όμως, μέσα σε μια οδυνηρή αντίφαση που γεννά εύλογα ερωτήματα, η Υπηρεσία αποφάσισε την πειθαρχική του δίωξη. Κι όλα αυτά επειδή μίλησε τηλεφωνικά σε τηλεοπτικό σταθμό για το περιστατικό, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας, σε μια σύντομη συζήτηση όπου, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, δεν είχε καν αντιληφθεί ότι βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση.

Είναι δυνατόν για την ίδια πράξη ο συνάδελφος να προτείνεται για ηθική αμοιβή και ταυτόχρονα να διώκεται πειθαρχικά; Πώς μπορεί μια Υπηρεσία να ζητά αφοσίωση, ευαισθησία και πρωτοβουλία, όταν την ίδια στιγμή τιμωρεί συμπεριφορές που ενισχύουν το κύρος της και καλλιεργούν την εμπιστοσύνη των πολιτών;

Καλούμε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο στο παρελθόν έχει δείξει την ευαισθησία του και την πρόθεσή του να επιβραβεύει τέτοιες ενέργειες, να ανακαλέσει άμεσα αυτή την άδικη, αντιφατική και ακατανόητη διαδικασία η οποία τυπικά και σύμφωνα με τον κανονισμό ίσως είναι σωστή αλλά ηθικά είναι λάθος. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η απόφαση ελήφθη βιαστικά, χωρίς να εξεταστούν οι πραγματικές συνθήκες και η τεράστια κοινωνική απήχηση της πράξης του συναδέλφου και εξαντλήθηκε κάθε αυστηρότητα.

Η δικαιοσύνη, η κοινή λογική και το ηθικό χρέος επιβάλλουν ένα και μόνο πράγμα: την πλήρη αποκατάστασή του. Γιατί ο συνάδελφος αυτός όχι μόνο δεν έβλαψε την ΕΛ.ΑΣ. , την τίμησε με τρόπο που ελάχιστοι μπορούν.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε. Α. Υ. Ν. Η.