Ανακοίνωση Ένωσης Αστυνομικών Ηρακλείου

Ως αστυνομικοί του Ηρακλείου όλα αυτά τα χρόνια στεκόμαστε δίπλα στα δίκαια αιτήματα κάθε κλάδου της κοινωνίας μας. Το ίδιο πράττουμε και τώρα με τους αγροκτηνοτρόφους. Δεν ξεχνάμε ότι πολλοί από εμάς προερχόμαστε από τις ίδιες αγροκτηνοτροφικές οικογένειες, κουβαλώντας τις ίδιες αξίες και τον ίδιο μόχθο.

Γι’ αυτό και μας πονά διπλά όταν βλέπουμε εικόνες όπως αυτές που εκτυλίχθηκαν στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Εικόνες όπου συνάδελφοί μας βρέθηκαν σε πραγματικό κίνδυνο και λόγω της αυτοσυγκράτησής και του επαγγελματισμού τους δεν υπήρξε τραυματισμός στο Ηράκλειο αλλά και στα Χανιά κάποιοι τραυματίστηκαν κάνοντας απλώς το καθήκον τους. Την ίδια στιγμή, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο σε υπηρεσιακά οχήματα όσο και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα συμπολιτών μας, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα. Περιστατικά που στιγμάτισαν ξανά τις τοπικές κοινωνίες μας και ταξίδεψαν σε όλο το διαδίκτυο, αφήνοντας μια βαθιά πίκρα.

Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε το αυτονόητο: να θωρακιστεί επιτέλους η αστυνομία νομοθετικά, ώστε τέτοια δυσάρεστα και ντροπιαστικά γεγονότα να μην ξαναβάλουν σε δοκιμασία ούτε τους πολίτες ούτε τους αστυνομικούς.

Ευχόμαστε περαστικά στους τραυματίες συναδέλφους μας στα Χανιά και ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία των δραστών.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε. Α. Υ. Ν. Η.