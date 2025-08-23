Ανακατατάξεις με μεταθέσεις και προαγωγές δικαστικών λειτουργών στα Εφετεία – Ολα τα ονόματα

Πράσινο φως για τις μεταθέσεις 14 Αντεισαγγελέων Εφετών και για προαγωγές άλλων 14 Εισαγγελέων Πρωτοδικών στο βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών δόθηκε με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Προεδρικού Διατάγματος, μετά και τη σχετική πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.

Εφετεία: Προαγωγές δικαστικών λειτουργών

Έτσι, βάσει του Διατάγματος μετατίθενται μετά από αίτησή τους οι ακόλουθοι Αντεισαγγελείς Εφετών:

Δωδεκανήσου, ΕΛΕΝΗ ΡΑΪΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, Δωδεκανήσου, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, Δυτικής Μακεδονίας, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΑΘΗΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, Θράκης, ΕΥΦΗΜΙΑ ΤΣΙΡΑΚΟΓΛΟΥ του ΘΩΜΑ, στην Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, Λάρισας, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου, Ευβοίας, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΑΜΑΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, Βορείου Αιγαίου, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, Πατρών, ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Ιωαννίνων, Δωδεκανήσου, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, Ναυπλίου, ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΚΙΤΣΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης, Λάρισας, ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΕΛΟΓΛΟΥ του ΠΕΡΙΚΛΗ, στην Εισαγγελία Εφετών Πατρών, Λάρισας, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣτ ου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Πατρών, Καλαμάτας, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, Κρήτης, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Οι προαγωγές Εισαγγελέων Πρωτοδικών

Με το ίδιο Διάταγμα προάγονται κατ’ εκλογή στον βαθμό του Αντεισαγγελέα Εφετών, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, 14 Εισαγγελείς Πρωτοδικών, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα, και τοποθετούνται ως εξής:

Αθηνών, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, Αθηνών, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, Ροδόπης, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΣΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, Θεσσαλονίκης, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας Αθηνών, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου, Κιλκίς, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΔΡΕΟΥ του ΛΕΩΝΙΔΑ, στην Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας, Χαλκίδας, ΒΑΪΑ ΑΚΡΙΒΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου, Πειραιά, ΡΟΔΟΠΗ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, Αθηνών, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΦΡΑΓΚΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ, στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, Τρικάλων, ΑΓΟΡΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, Πειραιά, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΤΖΑΚΛΗ του ΗΛΙΑ, στην Εισαγγελία Εφετών Κρήτης, Αθηνών, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, Αθηνών, ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας, Ξάνθης, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας.

Η προαγωγή του εισαγγελικού λειτουργού Γεωργίου Πέτρου λογίζεται από 18.4.2025, του εισαγγελικού λειτουργού Αριστείδη Κορέα από 1.7.2025 και των υπολοίπων εισαγγελικών λειτουργών από 9.8.2025.

