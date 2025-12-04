Αναβλήθηκε λόγω... Byron το Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ

H κακοκαιρία Byron που έχει πλήξει όλο το Λεκανοπέδιο, «χτύπησε» και το ΣΕΦ, με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ (4/12, 21:15) για την 14η αγωνιστική της Euroleague να αναβάλλεται.

Ο αγωνιστικός χώρος του κλειστού δεν έχει επηρεαστεί σε βαθμό που να μην επιτρέπει τη διεξαγωγή του ματς, αλλά οι εξωτερικοί χώροι έχουν πλημμυρίσει και παρά τις προσπάθειες άντλησης των υδάτων, η θάλασσα γεμίζει πάλι τον χώρο... Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες οδήγησαν τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, στην απόφαση να αναβάλει τον αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου δύο ώρες πριν από τον ευρωπαϊκό αγώνα των «ερυθρόλευκων» με την πρωταθλήτρια Ευρώπης ήχησε στα κινητά των κατοίκων της Αττικής μήνυμα από την Πολιτική Προστασία μέσω του 112.