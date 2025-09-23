Αναβλήθηκε η συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη - Ρ. Τ. Ερντογάν: Αναζητείται διαθέσιμη ώρα

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, όπως αναφέρουν κυβερνητικέ πηγές.

Όπως επισημαίνουν, η αναβολή της συνάντησης έγινε «κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, την οποία διοργανώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ».

Οι πηγές επισημαίνουν: «Αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη».

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός θα είχε συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο σήμερα στις 21:00 ώρα Ελλάδας (14:00 τοπική ώρα) στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.



Γ. Γαραντζιώτη