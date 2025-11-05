Αναβάθμιση όλων των σχολείων στον Δήμο Παρανεστίου μέσω του προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027»

Την αναβάθμιση όλων των σχολείων του Δήμου Παρανεστίου προβλέπει σύμβαση που υπογράφηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, αφορά την ανακαίνιση των σχολικών μονάδων του Δήμου με στόχο την βελτίωση των υποδομών της εκπαίδευσης και τη δημιουργία ενός ασφαλούς και φιλικού περιβάλλοντος για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου που υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Παρανεστίου Αναστάσιο Καγιάογλου, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης δαπέδων, τοποθέτησης νέων εσωτερικών θυρών, ελαιοχρωματισμού, ανακαίνισης χώρων υγιεινής, αντικατάστασης σωμάτων καλοριφέρ κ.λ.π.