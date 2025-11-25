Αμεσοδρασίτικα Νέα

Επιμέλεια: ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Παναγιώτης, ΦΟΥΚΑΣ Θεόδωρος, ΒΛΑΧΟΣ Αντώνιος, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΓΑΤΣΙΟΣ Στέφανος , ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Χρήστος, ΔΟΥΜΟΥΣΙΑΡΗΣ Πέτρος, ΖΑΧΟΣ Στυλιανός, ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Αριστείδης, ΚΟΚΚΑΛΗΣ Θωμάς, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος, ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ Βασίλειος, ΠΑΛΛΗ Μαρία, ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ Βασίλειος, ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Αλέξανδρος, ΡΑΙΖΗΣ Όμηρος-Βίκτωρ, ΣΑΜΙΩΤΗΣ Αναστάσιος, ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ Μιλτιάδης.

Η στήλη αυτή καταγράφει τις δράσεις αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Υπηρεσία μας από την προηγούμενη έκδοση της “Σύγχρονης Αστυνομίας” έως σήμερα. Στόχος μας είναι αφενός να αναδεικνύουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, αφετέρου να προβάλουμε το σημαντικό έργο και την προσφορά μας στην κοινωνία.

Τα περιπολικά μας οχήματα εξακολουθούν να εργάζονται ακατάπαυστα όλο το 24ωρο, γεγονός που οδηγεί σε φθορά και υπερφόρτωση. Η ανάγκη για προμήθεια νέων περιπολικών είναι πλέον επιτακτική. Παρά τον τεράστιο φόρτο εργασίας που έχουμε, ένα όχημα παραχωρήθηκε και στην Υπηρεσία Αλλοδαπών, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία μας.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή της Υπηρεσίας μας κατά τη διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών του καλοκαιριού. Περιπολικά, ομάδες ΔΙ.ΑΣ. και η ομάδα «Ζ» βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, συνδράμοντας τόσο στην προστασία πολιτών και περιουσιών όσο και στη φύλαξη πυρόπληκτων περιοχών, ενώ προχώρησαν και σε απεγκλωβισμούς ατόμων σε κίνδυνο, με 24ωρη παρουσία για την αποτροπή πιθανών παραβιάσεων και καταστροφών.

Θεωρούμε αναγκαίο να εξελιχθεί το Γραφείο Αντιγράφων, ώστε η παράδοση των Η.Δ.Ο. (Ημερήσιων Δελτίων Οχημάτων) να γίνεται ηλεκτρονικά απευθείας στο Γραφείο. Μια τέτοια εξέλιξη θα βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργία της Υπηρεσίας και θα απαλλάξει τους συναδέλφους από περιττή γραφειοκρατία.

Συνεχίζονται οι επιτυχίες της ΔΙ.Α.Σ. Αθηνών. Ενδεικτικά, για το μήνα Σεπτέμβριο η 105-2/Γ΄ Αλλαγής συνέλαβε 6 δράστες για υποθέσεις ναρκωτικών, κατασχέθηκαν συνολικά 28,3 κιλά ναρκωτικών ουσιών. Ομοίως, η 106-1/Β΄ Αλλαγής συνέλαβε 7 δράστες, με κατάσχεση συνολικά περίπου 2 κιλά ναρκωτικών ουσιών.

Σημαντική επιτυχία κατέγραψαν οι σταθμοί Α2-3 και Α9-2 της Α΄ Αλλαγής, όταν κατάφεραν να συλλάβουν τρεις επικίνδυνους κακοποιούς που είχαν εισβάλει σε οικία ηλικιωμένων στον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη. Οι δράστες είχαν θέσει σε ομηρία τα θύματα, απειλώντας άμεσα τη σωματική τους ακεραιότητα. Με αυτοθυσία και άψογη συνεργασία, οι συνάδελφοι απέτρεψαν τα χειρότερα και συνέλαβαν τους δράστες.

Ο σταθμός Α6-3 της Γ΄ Αλλαγής στις 11/9 συνέλαβε ζευγάρι στο ύψος του μετρό Φιξ που οδηγούσε κλεμμένο δίκυκλο. Στην τσάντα της συνοδηγού βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια, διαρρηκτικά εργαλεία και πλήθος τραπεζικών καρτών τρίτου ατόμου.

Μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι στην τελευταία κατανομή δεν τοποθετήθηκαν νεοεξερχόμενοι αστυφύλακες στην Υπηρεσία μας. Παρότι δεν ενισχυθήκαμε, η Άμεση Δράση συνεχίζει να καταγράφει σημαντικές επιτυχίες, αναδεικνύοντας την αφοσίωση και το επαγγελματισμό των συναδέλφων. Ευελπιστούμε η αδικία αυτή να διορθωθεί άμεσα είτε με μελλοντικές τοποθετήσεις είτε με ενίσχυση προσωπικού από άλλες υπηρεσίες.