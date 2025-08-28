Αμεσοδρασίτες πρόλαβαν τον διαρρήκτη ενώ ήταν ακόμα μέσα στο σπίτι

Ένα ακόμα περιστατικό, στο οποίο η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα των Αστυνομικών της Άμεσης Δράσης εντυπωσιάζει.

Ο λόγος για δύο πληρώματα περιπολικών της Α΄ Αλλαγής της Άμεσης Δράσης, τα οποία στις 03:30 τα ξημερώματα έλαβαν σήμα από το Κέντρο τους για κάποιο άτομο που είχε διαρρήξει ισόγειο σπίτι στη περιοχή του Βύρωνα.

Πολύ γρήγορα τα δύο πληρώματα έφτασαν στο σημείο του περιστατικού.

Ο δράστης εμφανέστατα αιφνιδιασμένος από την γρήγορη προσέγγιση των Αστυνομικών βγήκε από το σπίτι και άρχισε να τρέχει.

Ωστόσο, στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. δεν πτοήθηκαν και τελικά τον δέσμευσαν λίγα μέτρα παρακάτω, έπειτα από πεζή καταδίωξη.