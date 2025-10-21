ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ:

ΠΡΟΣ:

1)Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Γραφείο Υπουργού)

2)Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΜΑΛΛΙΟ Δημήτριο

3)Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.)

4)Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Αξιωματικών Χώρας.

5) Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ: «Άμεση θεσμοθέτηση του επιδόματος πτυχίου στα Σώματα Ασφαλείας»

Αξιότιμοι,

Η Πολιτεία οφείλει επιτέλους να αναγνωρίσει έμπρακτα την επιστημονική επάρκεια και επαγγελματική αναβάθμιση των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, θεσπίζοντας επίδομα πτυχίου για όσους κατέχουν πανεπιστημιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Είναι αδιανόητο το 2025 να εξακολουθούν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος να εξαιρούνται από μία παροχή που εδώ και χρόνια ισχύει για σχεδόν όλους τους κλάδους του Δημοσίου. Οι αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί που επιμορφώνονται με προσωπικό κόστος και θυσίες — συχνά εν μέσω απαιτητικών και επικίνδυνων υπηρεσιών — δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως υπάλληλοι δεύτερης κατηγορίας.

Η κατοχή πτυχίου δεν αποτελεί τυπικό τίτλο, αλλά εργαλείο βελτίωσης του έργου, της κρίσης και της αποτελεσματικότητας των στελεχών. Η πολιτεία, αντί να αποθαρρύνει την επιστημονική κατάρτιση, θα έπρεπε να την ενισχύει με κάθε μέσο.

Η μη χορήγηση επιδόματος πτυχίου:

παραβιάζει την αρχή της ισότητας, καθώς στερεί από τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας τα δικαιώματα που απολαμβάνουν άλλοι δημόσιοι λειτουργοί,

υπονομεύει την αξιοκρατία, αφού δεν επιβραβεύει την προσπάθεια και τα προσόντα,

και αποδυναμώνει το ηθικό των στελεχών που υπηρετούν με αυταπάρνηση, επαγγελματισμό και πειθαρχία.

Ζητούμε:

Άμεση νομοθέτηση επιδόματος πτυχίου για τους αποφοίτους ΑΕΙ, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, με αναλογική κλιμάκωση όπως ισχύει σε άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. (προώθηση στα μισθολογικά κλιμάκια, λ.χ. προώθηση δύο κλιμάκια για πτυχίο, προώθηση 3 κλιμάκια για μεταπτυχιακό τίτλο, κ.ο.κ). Με την επιλογή αυτή το επίδομα πτυχίου θα ενταχθεί στο βασικό μισθό ώστε να υπολογίζεται για συνταξιοδοτικούς και βαθμολογικούς σκοπούς.

Αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης για όσους κατέχουν ήδη τίτλους σπουδών.

Καμία σύνδεση του επιδόματος με μεταθέσεις ή αλλαγές θέσης – το πτυχίο αποτελεί προσωπικό και αντικειμενικό προσόν που πρέπει να αναγνωρίζεται ισότιμα.

Η Πολιτεία δεν μπορεί να επικαλείται “οικονομικές δυσκολίες” όταν πρόκειται για στοιχειώδη ισονομία και δικαιοσύνη. Η θεσμοθέτηση του επιδόματος πτυχίου δεν είναι προνόμιο· είναι υποχρέωση απέναντι σε ανθρώπους που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον με γνώση, επαγγελματισμό και αφοσίωση.

Η αναγνώριση της προσπάθειας και της επιστημονικής κατάρτισης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας είναι ζήτημα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και ισότητας.

Η ώρα των πράξεων είναι τώρα.