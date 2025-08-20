Άμεση σύλληψη για διάπραξη ληστείας σε βάρος γυναίκας στην οικία της

Συνελήφθη αμέσως ημεδαπός, προχθες (18-08-2025) το μεσημέρι σε ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λαμίας, κατηγορούμενος για ληστεία.

Ειδικότερα, νωρίτερα προχθες το μεσημέρι, ο συλληφθείς εισήλθε σε οικία ημεδαπής, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, όπου με την απειλή μαχαιριού, της απέσπασε χρηματικό ποσό.

Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν & κατασχέθηκαν πέντε (5)μαχαίρια.

Την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας και παραπέμφθηκε για να απολογηθεί ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών.