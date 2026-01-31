Άμεση σύλληψη δύο γυναικών για κλοπή από σπίτι στην Ηγουμενίτσα

Η άμεση ανταπόκριση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Ηγουμενίτσας οδήγησε χθες (28-01-2026) το μεσημέρι στη σύλληψη δύο ημεδαπών γυναικών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, νωρίτερα οι κατηγορούμενες εισήλθαν σε μονοκατοικία ημεδαπής σε περιοχή της Ηγουμενίτσας από ανασφάλιστη πόρτα, από όπου αφαιρέσαν το πορτοφόλι της που περιείχε χρηματικό ποσό 120 ευρώ, ενώ τράπηκαν σε φυγή όταν έγιναν αντιληπτές από την ιδιοκτήτρια.

Στο πλαίσιο των αναζητήσεων οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν άμεσα τις δύο ημεδαπές σε κοντινή απόσταση.

Το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό βρέθηκε, ενώ οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.