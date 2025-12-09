Άμεση εξιχνίαση ληστείας και σύλληψη 2 ατόμων

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, εξιχνιάσθηκε αμέσως ληστεία, η οποία διαπράχθηκε στις 06-12-2025 το βράδυ σε πάρκο περιοχής της Χαλκίδας.

Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων, ταυτοποιήθηκαν δύο (2) ημεδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν προχθες (07-12-2025) απογευματινές και βραδινές ώρες στη Χαλκίδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας και της Β’ Ο.Π.Κ.Ε. της ίδιας Υπηρεσίας, κατά περίπτωση. Ο ένας συλληφθείς κατηγορείται για διάπραξη ληστείας και ο δεύτερος για συνέργεια σε διάπραξη ληστείας.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, ένας εκ των δύο συλληφθέντων, έχοντας μερικώς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, προσέγγισε δύο νεαρές ημεδαπές και αποπειράθηκε να αφαιρέσει τις τσάντες τους, ωστόσο εκείνες αντιστάθηκαν και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πράξη του. Ακολούθως, με τη χρήση σωματικής βίας σε μία από τις δύο παθούσες, αφαίρεσε μια δερμάτινη καπνοθήκη που εκείνη είχε εναποθέσει σε παγκάκι πλησίον της & τράπηκε σε φυγή, επιβιβαζόμενος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο δεύτερος συλληφθείς – συνεργός του.

Το προαναφερόμενο όχημα κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.

Την προανάκριση ενήργησε με μεθοδικότητα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.