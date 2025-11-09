Άμεση εξιχνίαση 4 ληστειών και σύλληψη νεαρού μετά από ενδελεχείς έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας

Η εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, είχε ως αποτέλεσμα την άμεση εξιχνίαση τεσσάρων (4) ληστειών, οι οποίες διαπράχθηκαν από βραδινές ώρες της 06 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 07-11-2025, σε διάφορες περιοχές της Χαλκίδας Ευβοίας.

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς προανακριτικής διαδικασίας και έπειτα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων, για τις ανωτέρω εγκληματικές ενέργειες ταυτοποιήθηκε ένας νεαρός ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη προχθες (07-11-2025) νωρίς το μεσημέρι στη Χαλκίδα, από αστυνομικούς της Γ’ Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χαλκίδας.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διάπραξη ληστειών κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, ο κατηγορούμενος διέπραξε:

Ληστεία , βραδινές ώρες της 06-11-2025, όπου, χωρίς να γίνει αντιληπτός, προσέγγισε υπάλληλο περιπτέρου, ενώ εκείνος βρισκόταν έξωθεν του καταστήματος και αφού τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι, αφαίρεσε από το ταμείο του περιπτέρου χρηματικό ποσό. Κατά τη διαφυγή του, ο παθών προσπάθησε να τον σταματήσει και ο κατηγορούμενος τον έσπρωξε και τράπηκε σε φυγή. η ανωτέρω πέτρα κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.

Την προανάκριση διενήργησε με μεθοδικότητα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, με γνώμονα την καταπολέμηση όλων των μορφών εγκληματικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό.