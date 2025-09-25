Άμεση ενίσχυση των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Πειραιά με Νεοεξερχόμενους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ως πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας, εκπροσωπώντας το σύνολο των υπηρετούντων συναδέλφων στις Υπηρεσίες του Πειραιά, απευθυνόμαστε προσωπικά σε εσάς για να σας υπενθυμίσουμε το μείζον ζήτημα της τεράστιας υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών στον τόπο μας και να σας καλέσουμε να εγκύψετε πραγματικά στα προβλήματά μας.

Καθημερινά, οι αστυνομικοί του Πειραιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αντιμετωπίζοντας το έγκλημα στις γειτονιές, την ενδοοικογενειακή βία, τις αρνητικές διαστάσεις των τουριστικών δραστηριοτήτων ιδίως στα νησιά μας, αλλά και τη διαχείριση κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Σε όλα αυτά οι συνάδελφοί μας ανταποκρίνονται με επαγγελματισμό και αυταπάρνηση υπηρετώντας τον αστυνομικό θεσμό και την κοινωνία, όμως, η πραγματικότητα είναι σκληρή: Οι αστυνομικοί δεν επαρκούν. Χρόνια τώρα εργάζονται με περίσσιο φιλότιμο, περιμένοντας από την ηγεσία να αναγνωρίσει τα αιτήματά τους και να τους στηρίξει ουσιαστικά, ηθικά και υλικά.

Δυστυχώς, όμως, όλοι διαπιστώνουμε ότι το έλλειμμα αστυνομικής δύναμης εξακολουθεί να υφίσταται. Η πραγματική στήριξη στην παρούσα φάση εκφράζεται με την ενίσχυση του Πειραιά με νέους αστυφύλακες τον ερχόμενο Οκτώβριο.

∙ Ζητάμε κατ’ ελάχιστο 90 νέους αστυφύλακες στα Αστυνομικά Τμήματα, καθόσον αναμένονται 50 αποχωρήσεις λόγω μεταθέσεων. Μόνο έτσι θα μπορεί κάθε Τμήμα να βγάζει έστω και μία περιπολία την ημέρα. Όσοι μιλούν μόνο για «επικοινωνία», ας τολμήσουν να πουν δημόσια πόσες περιπολίες βγαίνουν σήμερα – η αλήθεια θα τους εκθέσει ανεπανόρθωτα.

∙ Ζητάμε ενίσχυση με ανακριτικούς υπαλλήλους στα Τ.Δ.Ε.Ε., γιατί μόνο αυτοί μπορούν να συντάσσουν δικογραφίες.

∙ Ζητάμε ουσιαστική στήριξη των Τμημάτων Τροχαίας, που αποτελούν την «βιτρίνα των δηλώσεων του κ. Υπουργού». Την ώρα που τα 2/3 των Τμημάτων του Πειραιά έχουν να δουν νέους αστυφύλακες εδώ και πολλά χρόνια.

∙ Ζητάμε να μας δώσετε τα απαραίτητα μέσα για να κάνουμε τη δουλειά μας.

Αν δεν γίνουν τα παραπάνω, με μαθηματική ακρίβεια οι Υπηρεσίες μας οδηγούνται σε μαρασμό, οι αστυνομικοί σε εξουθένωση και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών σε επικίνδυνη πτώση.

Αν η Πολιτεία νομίζει ότι μπορεί να συνεχίσει να αδιαφορεί για τις συνθήκες εργασίας μας, ας αναλογιστεί πως η ανοχή μας δεν είναι ανεξάντλητη. Θα πράξουμε πρώτοι το αυτονόητο για την ασφάλεια των συναδέλφων μας, ακόμη κι αν αυτό μας οδηγήσει σε δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις με διαμαρτυρία στις έδρες των Υπηρεσιών.

Μόνο έτσι θα προλάβουμε τα χειρότερα για εμάς και το κοινωνικό σύνολο που υπηρετούμε και προστατεύουμε.

Ζούμε μέσα στην κοινωνία, στις λαϊκές γειτονιές και δεν ανεχόμαστε κανέναν εμπαιγμό.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

Λιότσος Σπυρίδων

Η Γεν. Γραμματέας

Μαλαχία Αργυρώ