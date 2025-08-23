Άμεση αντίδραση της ΟΠΚΕ Χαλκιδικής – Σύλληψη δύο δραστών μετά από καταδίωξη στη Ν. Καλλικράτεια

Σήμερα ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, περιπολικό όχημα του Α.Τ. Καλλικράτειας επιχείρησε να ελέγξει δίκυκλο με δύο επιβαίνοντες που φορούσαν σκούφους τύπου full face. Οι επιβαίνοντες αγνόησαν το σήμα στάσης και ανέπτυξαν ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.



Παρά την αρχική τους διαφυγή, η άμεση και αποφασιστική αντίδραση της ομάδας ΟΠΚΕ Χαλκιδικής (Ο-2) οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη του ενός δράστη σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.



Στη συνέχεια, μέσα από την προανάκριση που διενεργήθηκε από το Α.Τ. Καλλικράτειας, εντοπίστηκε και ο δεύτερος δράστης καθώς και το δίκυκλο όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή.



Η συντονισμένη δράση της ΟΠΚΕ και του Α.Τ. Καλλικράτειας απέφερε άμεσο αποτέλεσμα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την αποτελεσματικότητα και την ετοιμότητα των αστυνομικών δυνάμεων της Χαλκιδικής.