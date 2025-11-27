Άμεση ανταπόκριση του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Α.Μ.Θ. στο αίτημα του Τ.Σ.Φ. Ορεστιάδας

Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πιστό στην αποστολή του για τη συνεχή στήριξη των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και των συναδέλφων μας που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή, ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας για την ενίσχυση του νέου Γραφείου Αποτυπωμάτων.

Λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας και της ανάγκης ενίσχυσης του υπάρχοντος εξοπλισμού, το Σωματείο μας προχώρησε στη δωρεά μίας πλήρους μονάδας ηλεκτρονικού υπολογιστή, ώστε το νέο γραφείο να μπορεί να λειτουργήσει άμεσα και αποτελεσματικά, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και πιο αξιόπιστη διεκπεραίωση των καθηκόντων του.

Την παράδοση του εξοπλισμού πραγματοποίησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, κ. ΤΣΑΚIΡΗΣ Σιδέρης και κ. ΓΙΑΝΝΟYΛΗΣ Εμμανουήλ, παρουσία του Διοικητή του Τ.Σ.Φ. Ορεστιάδας, Α/Α κ. ΤΟΥΡΝΑΚΗ Γεώργιου.

Ως Σωματείο, συνεχίζουμε καθημερινά να στεκόμαστε δίπλα στους συναδέλφους μας, συμβάλλοντας με κάθε δυνατό τρόπο στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και στην ενίσχυση του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας στην ακριτική περιοχή του Έβρου.

Πάντα δίπλα στον Συνάδελφο!