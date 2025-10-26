Άμεσα διερεύνηση από το υπ. Παιδείας καταγγελίας για αποκλεισμό μαθητή με αυτισμό από τη Σημαία

Την πλήρη διαλεύκανση και διερεύνηση τυχόν ευθυνών, αν πράγματι αποκλείστηκε μαθητής με αυτισμό, λόγω της αναπηρίας του, από κλήρωση ώστε να είναι σημαιοφόρος ή παραστάτης του σχολείου του, ζητά η ΕΣΑμεΑ, από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την αναφορά που έχουν καταθέσει οι γονείς του μαθητή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, σύμφωνα με δηλώσεις τους σε ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ ο μαθητής είχε κληρωθεί ως σημαιοφόρος, η κλήρωση πραγματοποιήθηκε εκ νέου, ώστε να αποκλειστεί, ενώ και το αποτέλεσμα του αποκλεισμού και της διάκρισης ανακοινώθηκε στον μαθητή με τον πλέον αντιπαιδαγωγικό και απαράδεκτο τρόπο, σύμφωνα με τα λεγόμενα των γονιών του.

Οι μαθητές με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα στα σχολεία τους: νομοθεσία που αλλάζει κάθε χρόνο, κενά σε εκπαιδευτικούς, ΕΒΠ, σχολικούς νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, ανύπαρκτα δρομολόγια σχολικών λεωφορείων, ακατάλληλα και μη προσβάσιμα κτίρια, μη προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, γραφειοκρατία.

Ο αγώνας για ένα συμπεριληπτικό σχολείο που θα σέβεται και θα μορφώνει όλους τους μαθητές δίχως αποκλεισμούς είναι συνεχής και αδιάκοπος.

Ταυτόχρονα η ΕΣΑμεΑ ζητά να γίνει σεβαστή από τα ΜΜΕ η απόφαση των γονέων να διατηρηθεί η ανωνυμία της οικογένειας, προκειμένου να προστατευθούν τόσο η ιδιωτικότητα όσο και η ψυχική υγεία του παιδιού.