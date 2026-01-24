Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ταχύπλοο που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό - 2 νεκροί

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας δύο επιβαίνοντες στο σκάφος, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM, οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».

«Δύο ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν και ένας επέζησε» από την επίθεση, αναφέρει η SOUTHCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, κοινοποιώντας βίντεο που φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο.