Αλλάζουν όλα στα ΚΤΕΟ -Χιλιάδες τα αυτοκίνητα που θα κόβονται στην Ελλάδα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες τους

Με καθυστέρηση λίγων μηνών, λόγω άλλων σοβαρότερων θεμάτων, ολοκληρώνεται το ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για τα αυτοκίνητα και αναμένεται να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Carandmotor.gr σε ένα από τα άρθρα του περιλαμβάνονται οι αλλαγές στον Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων στα ΚΤΕΟ με υποχρεωτικό πλέον τον έλεγχο μικροσωματιδίων τόσο σε ελαφρά όσο και σε βαρέα οχήματα diesel. Αυτή η διάταξη αναμένεται να προκαλέσει πανικό στους ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων (ΙΧ και Ταξί) και φορτηγών που έχουν καταργήσει τα φίλτρα συγκράτησης μικροσωματιδίων για λόγους κόστους!

Με τη παραπάνω ρύθμιση καθίσταται δυνατό να εκκινήσει ο έλεγχος των εκπεμπόμενων μικροσωματιδίων με προηγμένους-τελευταίας γενιάς αναλυτές καυσαερίων, από τα ΚΤΕΟ της χώρας και από τα μικτά κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των πετρελαιοκίνητων οχημάτων (diesel), κατηγοριών Euro 5, Euro 6, Euro V και Euro VI.

Ο έλεγχος αυτός αντικαθιστά τη μέτρηση του συντελεστή θολερότητας «Κ» των εκπεμπόμενων καυσαερίων των συγκεκριμένων οχημάτων

Ο έλεγχος αυτός συμβάλει στην αντιμετώπιση του πανευρωπαϊκού φαινομένου των τελευταίων ετών, παραποίησης ή και αφαίρεσης του φίλτρου κατακράτησης μικροσωματιδίων (DPF) και κατ’ επέκταση στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, από την ανεξέλεγκτη εκπομπή μικροσωματιδίων - ειδικότερα από τα επαγγελματικής χρήσης ελαφρά ή βαρέα οχήματα – που σύμφωνα με δημοσιευμένες μελέτες επιβαρύνει την υγεία των κατοίκων των πόλεων.

Την ίδια στιγμή θα ενταθούν οι έλεγχοι της παράνομης επέμβασης (παραποίησης – παράκαμψης) επί του συστήματος Επιλεκτικής Καταλυτικής Αναγωγής (SCR). Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων στα φορτηγά που αφαιρούν ή παραποιούν το σύστημα Επιλεκτικής Καταλυτικής Αναγωγής με αποτέλεσμα να εκπέμπουν περισσότερα καυσαέρια ενώ επίσης προβλέπονται βαριά πρόστιμα σε εκείνους που χρησιμοποιούν συσκευές ή λογισμικά παραποίησης του συστήματος Επιλεκτικής Καταλυτικής Αναγωγής.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Βήκας τόνισε στο Carandmotor.gr ότι: «Πληροφορούμαστε ότι αναμένεται σύντομα νομοθεσία και εισάγεται για πρώτη φορά στη διαδικασία ελέγχου των πετρελαιοκίνητων οχημάτων στα ΚΤΕΟ η μέτρηση των μικροσωματιδίων στους εκπεμπόμενους ρύπους.

Σημειώνεται ότι έως σήμερα λόγω μη μέτρησης των μικροσωματιδίων στα ΚΤΕΟ είναι αδύνατον να διαπιστωθεί αν κάποιο όχημα φέρει ακατάλληλο φίλτρο συγκράτησης μικροσωματιδίων (DPF) ή ακόμη χειρότερα αν δε φέρει καθόλου. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν σε πετρελαιοκίνητα ΙΧΕ και Βαρέα οχήματα.

Προκειμένου να γίνουν αυτές οι μετρήσεις στα ΚΤΕΟ απαιτούνται ακριβές επενδύσεις για την απόκτηση νέου σύγχρονου εξοπλισμού μεγάλης ακρίβειας επί των μετρήσεων.

Επίσης αναμένεται να αναβαθμιστεί και ο ρόλος των ΚΤΕΟ. Επικροτούμε το μέτρο αυτό, καθώς θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αν αναλογιστούμε την βλαβερότητα των μικροσωματιδίων για τον ανθρώπινο οργανισμό και παράλληλα την αδυναμία, μέσω του ισχύοντος συστήματος τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ της χώρας μας, διαπίστωσης της καταλληλόλητας των φερόμενων φίλτρων (DPF) των οχημάτων αυτών.

Μια άλλη εξίσου σημαντική εξέλιξη που αναμένεται θα αφορά στην επανεργοποίηση των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου (ΜΚΕ) οχημάτων παρά τη οδό. Το μέτρο αυτό δεν είναι καινούργιο αφού προβλέπεται νομοθετικά από το 2006 στοχεύοντας στον έλεγχο κυρίως των βαρέων οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών, που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους δίχως να αποκλείονται και τα ΙΧΕ.﻿

Στη χώρα μας φαίνεται να είχε ατονήσει τα προηγούμενα χρόνια λόγω έλλειψης κονδυλίων για την αποζημίωση των υπαλλήλων που συμμετέχουν σε αυτά. Αυτό αποτυπώνεται άλλωστε και στα στατιστικά αποτελέσματα ελέγχων συγκριτικά της περιόδου 2014-15 όπου διενεργήθηκαν περίπου 16.000 έλεγχοι έναντι της περιόδου 2021-22 όπου διενεργήθηκαν μόλις 88 έλεγχοι, όταν ο στόχος για τη χώρα μας είναι οι 15.000 έλεγχοι ετησίως».

