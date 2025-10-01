Αλλάζουν από σήμερα οι ώρες κοινής ησυχίας

Από σήμερα (1/10/2025), τίθενται σε ισχύ οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας, οι οποίες θα ισχύουν έως και τις 31 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομική νομοθεσία.

Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας

Χειμερινή περίοδος (1 Οκτωβρίου – 31 Μαρτίου):

Μεσημέρι: 15:30 - 17:30

Βράδυ: 22:00 - 07:30

Θερινή περίοδος (1 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου):

Μεσημέρι : 15:00 - 17:30

Βράδυ: 23:00 - 07:00

