Άλλαξε η ετήσια άδεια εργαζόμενου από φέτος – Τι ισχύει

Νέο καθεστώς και στην ετήσια άδεια εργαζόμενου φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2025 και τίθεται σε εφαρμογή από τις αρχές του 2026. Σύμφωνα με αυτό, η ετήσια άδεια εφαρμόζεται με μεγαλύτερη ευελιξία και απλούστευση διαδικασιών, ενώ δίνεται η δυνατότητα κατανομής της ετήσιας άδειας σε περισσότερες περιόδους.

Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος θα μπορεί να ζητά την κατανομή της άδειάς του, αν το επιθυμεί, σε περισσότερες περιόδους μέσα στο έτος, κάτι που επιτρέπει την καλύτερη προσαρμογή στις προσωπικές ανάγκες του.

Προκειμένου να διατηρηθεί ο πραγματικός σκοπός της άδειας, δηλαδή η ξεκούραση και η αναζωογόνηση του εργαζομένου, θεσπίζονται ελάχιστα όρια διάρκειας για κάθε τμήμα. Συγκεκριμένα, όσοι απασχολούνται με πενθήμερο πρέπει να λαμβάνουν τουλάχιστον πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες ανά τμήμα, ενώ για το εξαήμερο το όριο ανέρχεται σε έξι συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Αυτή η διάταξη λειτουργεί ως προστατευτικός μηχανισμός, εξασφαλίζοντας ότι η άδεια δεν θα υποβαθμιστεί σε σποραδικές απουσίες που δεν επιτρέπουν την πραγματική αποφόρτιση από το εργασιακό περιβάλλον.

Ο δικηγόρος-εργατολόγος Διονύσης Ρίζος είχε δηλώσει σχετικά στην ΕΡΤ:

«Έχουμε στη συνέχεια μία ρύθμιση σημαντική για την άδεια που αφορά την κατάτμηση της άδειας και η οποία αφορά ελάχιστο συνεχόμενο διάστημα άδειας πέντε ημερών, έτσι ώστε να μην μπορεί να χορηγηθεί σπαστά ή άδεια του εργαζόμενου, έτσι ώστε να μην εκμεταλλεύεται και αυτό το γεγονός ο εργοδότης.

Δεν μπορεί ο εργοδότης από πλευράς του να χορηγήσει σπαστά την άδεια, αλλά θα πρέπει να χορηγηθούν οι ελάχιστες ημέρες οι οποίες θα είναι πέντε εργάσιμες.

Όσον αφορά το σύνολο της άδειας, δηλαδή τη χορήγηση του ενός μήνα άδεια συνεχόμενου, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.

Δεν μπορεί δηλαδή να ζητήσει ο εργαζόμενος ένα μήνα και ο εργοδότης, εφόσον έχει κάποιο πρόβλημα, να το αποδεχθεί αυτό.

Υπάρχει ήδη κατοχυρωμένο το πλαίσιο χορήγησης της άδειας, όπου το μισό της άδειας μπορεί να το αιτηθεί ο εργαζόμενος, να το λάβει όταν θέλει εκείνος και το υπόλοιπο μισό της αδείας ο εργοδότης να το χορηγήσει ο ίδιος όποτε θέλει.

Επομένως υπάρχει μία συνεννόηση πάντοτε σε αυτά τα πλαίσια, έτσι ώστε να χορηγείται η άδεια χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα και χωρίς να διαταράσσεται η εργασιακή σχέση».

Άδεια εργαζόμενου με συμφωνία εργοδότη

Η αρχή της συνεννόησης μεταξύ των δύο μερών διατηρείται ως θεμελιώδης προϋπόθεση. Ο χρόνος χορήγησης της ετήσιας άδειας καθορίζεται μέσω συμφωνίας που λαμβάνει υπόψη τόσο τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης όσο και τον προσωπικό σχεδιασμό του μισθωτού. Σε περιπτώσεις όπου δεν επιτυγχάνεται συναίνεση, η Επιθεώρηση Εργασίας συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως θεσμικός φορέας επίλυσης διαφορών και διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων.

Κατάργηση της προαναγγελίας στο «ΕΡΓΑΝΗ»

Καταργείται η υποχρέωση προαναγγελίας της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Η διαδικασία αυτή, που μέχρι σήμερα επιβάρυνε σημαντικά τα λογιστήρια και τις επιχειρήσεις με γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, αντικαθίσταται από απλούστερο μηχανισμό. Από το 2026, καθιερώνεται απολογιστική καταχώριση που πραγματοποιείται εντός του επόμενου μήνα από τη χορήγηση της άδειας. Με αυτόν τον τρόπο, οι αρμόδιες αρχές διατηρούν τη δυνατότητα ελέγχου χωρίς να επιβαρύνεται η καθημερινή λειτουργία των εργοδοτών.

