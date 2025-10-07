Αλλαγή ώρας 2025: Γυρνάμε στη χειμερινή - Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου περνάμε στη χειμερινή ώρα.

Έτσι την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου θα επιστρέψουμε στη χειμερινή ώρα, γυρίζοντας τους δείκτες των ρολογιών μας μία ώρα πίσω.

Αυτό, με άλλα λόγια, που αναμένεται να συμβεί τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, όταν οι δείκτες των ρολογιών δείξουν 4 π.μ. θα γυρίσουμε μία ώρα πίσω τους δείκτες και θα δείξουν 3 π.μ.

Εκείνη την ημέρα θα «κερδίσουμε» και μία ώρα ύπνου.

Η εναλλαγή θερινής / χειμερινής ώρας ήταν ένα μέτρο που καθιερώθηκε στη χώρα μας το 1975, δύο χρόνια μετά την ενεργειακή κρίση του 1973 με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φωτός της ημέρας τους εαρινούς και θερινούς μήνες για εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ανακοίνωση του υπουργείο Μεταφορών:

Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ..