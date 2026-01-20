PoliceNET of Greece logo
Aλλαγή Διοίκησης στην Ι Μεραρχία

07:58 | 20/01/2026

Με κάθε επισημότητα θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή Διοίκησης της Ι Μεραρχίας Πεζικού στη Βέροια.

Όπως ανακοινώθηκε, η τελετή παράδοσης της Διοίκησης της Ι Μεραρχίας Πεζικού από τον Υποστράτηγο Δημήτριο Δρόσο, στον Υποστράτηγο Χαράλαμπο Γεωργίου, θα γίνει την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00, στο Στρατόπεδο «Μακεδονομάχου Καπετάν Αμύντα».

Η τελετή θα γίνει παρουσία του Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Γάκη, καθώς και εκπροσώπων των πολιτικών, στρατιωτικών, αστυνομικών και πυροσβεστικών αρχών του τόπου.

Πηγή:  veriotis.gr 

