Αλέξιος Κουρτέσης: “Η Παναγία δεν εξανεμίζεται στον θάνατο αλλά αναδεικνύεται προστάτιδα της ζωής”

Κάλεσμα προς τους ενστόλους ολόκληρης της χώρας να εμπιστεύονται το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου έστειλε ο προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ π. Αλέξιος Κουρτέσης, με αφορμή την θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ο π. Αλέξιος, με εσωτερική διαταγή που εξέδωσε προς όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες της Ελλάδος, μεταξύ άλλων σημειώνει πως, «Η Κοίμηση της Παναγίας είναι για την Εκκλησία όχι τέλος, αλλά αρχή. Όχι θρήνος, αλλά ελπίδα. Όπως ο Υιός της νίκησε τον θάνατο, έτσι και εκείνη, ως μητέρα της Ζωής, μεταβαίνει «ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν». Δεν αφήνεται στη φθορά του τάφου, αλλά προσλαμβάνεται ολόσωμη στην άκτιστη δόξα, «θεοτόκως καὶ ζωῆς μητέρα μετασταθεῖσα πρὸς τὴν ζωὴν». Η τιμή της Κοιμήσεώς της συνίσταται στο ότι καθιστά φανερό το τέλος που προσμένει κάθε ύπαρξη ενωμένη με τον Χριστό: η ζωή νικά, η αγάπη μένει, ο τάφος παύει να έχει εξουσία».

Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας, επισημαίνει πως, «Η Παναγία δεν εξανεμίζεται στον θάνατο αλλά αναδεικνύεται προστάτιδα της ζωής του κόσμου. Ο τάφος της, «ζωῆς γεγονὼς πρόξενος», δεν αποπνέει ματαιότητα, αλλά γίνεται πηγή παρηγοριάς. «Ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε». Το πρόσωπό της παραμένει όρθιο, πύρινο, πλησίον των δοκιμαζομένων, των πενθούντων, των ανήσυχων, όσων σηκώνουν ευθύνες ή κινδύνους – σαν εσάς που υπηρετείτε στην Ελληνική Αστυνομία».

Όπως τονίζει μάλιστα, «Η Παναγία δεν είναι σύμβολο παθητικό, είναι η ελεύθερη γυναίκα που προσέφερε το σώμα της στον Λόγο του Θεού. Είναι η νύμφη που δεν γνώρισε φθορά. Το «Γένοιτό μοι» της γίνεται για μας κλήση σε υπακοή χαριτωμένη, όχι καταναγκαστική αλλά προσφορά με εμπιστοσύνη στον Θεό, εκεί που δεν κατανοούμε. Εκείνη δείχνει με τη ζωή της ότι η θεία Χάρη δεν αλλοιώνει την ανθρώπινη φύση, αλλά την μεταμορφώνει», υπογραμμίζει.

Συνάμα προσθέτει, «Η Κοίμηση της Θεοτόκου είναι ένα γεγονός υπαρξιακό. Μας αποκαλύπτει ότι η ανθρώπινη ιστορία δεν τελειώνει με το βιολογικό τέλος. Δεν είναι οι νεκροί που πάνε στη μνήμη, είναι η μνήμη του Θεού που τους ανασταίνει. Και η Παναγία είναι η πρώτη από όλους που εισέρχεται στον χώρο της αιώνιας ανάπαυσης, όχι ως σκιά, αλλά ως πρόσωπο ένδοξο, «ἐν χειρὶ τοῦ Υἱοῦ κρατουμένη».

«Σε εποχές βίας και αβεβαιότητας, η Κοίμηση της Παναγίας υπενθυμίζει ότι η ζωή είναι ιερή, ότι το ανθρώπινο σώμα έχει αιώνια προορισμό, ότι κάθε υπηρεσία προς τον πλησίον έχει αιώνιο αντίκρισμα. Οι φύλακες του νόμου και της ευταξίας δεν δρουν μόνο ως όργανα του κράτους, αλλά ως άνθρωποι εικόνες Θεού, υπεύθυνοι για τη ζωή του άλλου. Η Θεοτόκος σας καλεί να ζείτε εν αληθεία, με ευγένεια καρδίας, με ετοιμότητα θυσίας, με προσευχή σιωπηλή στο βλέμμα».

«Η Παναγία της Κοίμησης είναι η Παναγία της Ελπίδας. Στην εικόνα της, οι Απόστολοι κλίνουν το σώμα της, και ο Υιός της βαστά την ψυχή της σαν νεογέννητο. Είναι μια θεανθρώπινη ανταλλαγή. Το παιδί που κρατήθηκε στην αγκαλιά, τώρα κρατά την μητέρα. Κι αυτό σημαίνει σωτηρία: να ξαναγίνουμε παιδιά, να εναποθέσουμε όλη μας την ύπαρξη στα χέρια του Χριστού».

«Κι αν η Παναγία «μετά σώματος» ανελήφθη, δεν είναι επειδή διέφυγε την ανθρώπινη οδύνη, αλλά επειδή τη δέχτηκε «μετ’ ὑπομονῆς». Η Κοίμησή της γίνεται έτσι ο χάρτης της ανθρώπινης πορείας προς τον Θεό. Όχι χωρίς σταυρό αλλά διά του σταυρού. Όχι χωρίς θάνατο αλλά διά του θανάτου, στην Ανάσταση».

«Κι η Εκκλησία την ονομάζει «ὑπὲρ νῆψιν νήφουσαν» και «προστάτιδα τοῦ γένους». Γιατί εκείνη, η «πᾶσιν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς δεομένη», μας σκεπάζει στην καθημερινή μας άσκηση, όπου η ευθύνη απέναντι στον πλησίον συναντά τη μυστική ευθύνη απέναντι στον Θεό. Η Κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι πένθος. Είναι η υπόμνηση πως ο ουρανός δεν είναι μακριά. Είναι η κλήση να ζούμε όπως εκείνη».

Ο προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας, καταλήγει ωστόσο εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια προς το προσωπικό που υπηρετεί στο πυροσβεστικό σώμα και αυτές τις ώρες δίνει τιτάνιους αγώνες για την κατάσβεση των πυρκαγιών ανά τη χώρα μας, ευχόμενος η Υπεραγία Θεοτόκος να τους ενδυναμώνει στο δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει να φέρουν εις πέρας.

Πηγή: orthodoxia.info