ALCE online: η βατή και φιλική εξέταση Proficiency που επιλέγουν όλο και περισσότεροι ενήλικες, τώρα και online

Η πιστοποίηση Αγγλικών ALCE, με εξεταστικό φορέα την Ελληνοαμερικανική Ένωση, κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος μεταξύ των ενήλικων σπουδαστών οι οποίοι ενδιαφέρονται για μία πιστοποίηση Αγγλικών που να συνδυάζει την ευκολία με το υψηλό κύρος και την αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας.

Σε αντίθεση με πολλές πιστοποιήσεις Αγγλικών οι οποίες δεν είναι αναγνωρίσιμες και αποδεκτές εκτός των πλαισίων του ΑΣΕΠ, το ALCE είναι ένα πιστοποιητικό Αγγλικών με πλήρη αναγνωρισιμότητα και αποδοχή τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.



Τα Κέντρα Ευρωδιάσταση, ως Πιστοποιημένα Κέντρα Αγγλικής Γλώσσας για Ενήλικες που διατηρούν επί σειρά ετών Ακαδημαϊκή Συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, προσφέρουν ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα προετοιμασίας για το ALCE, μέσω του οποίου ο σπουδαστής μπορεί να φτάσει στην απόκτηση της πιστοποίησης σε χρονικό διάστημα 5-6 μηνών, με ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το 100% (το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους Lower). Η Ευρωδιάσταση αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές των ενηλίκων για ταχύρυθμα μαθήματα Αγγλικών, με 28 χρόνια εμπειρίας και πάνω από 20.000 επιτυχόντες στις εξετάσεις Αγγλικών επιπέδου Β2, Γ1 και Γ2 στο ενεργητικό της.



Τα μαθήματα διεξάγονται online ή δια ζώσης (για σπουδαστές εντός Αττικής, οι οποίοι μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν με τη μορφή blended learning). Τα online μαθήματα ALCE είναι είτε σε real time είτε με τη μορφή της ασύγχρονης εκπαίδευσης, με δυνατότητα συνδυασμού. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μαθήματα είναι διαθέσιμα και σε video.

Συνοπτικά, τα ισχυρά πλεονεκτήματα του Proficiency ALCE είναι:

1) ΔΩΡΕΑΝ εξέταση. Ο υποψήφιος πληρώνει ΜΟΝΟ για το πτυχίο, ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΠΕΤΥΧΕΙ.

2) Μεγάλη συχνότητα εξετάσεων.

3) Γρήγορη έκδοση αποτελεσμάτων.

4) Κύρος και αναγνωρισιμότητα ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

5) Καταξιωμένος και ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (Ελληνοαμερικανική Ένωση)

Πληροφορίες: 2103844888, 2103301300, 210410085, 2103301110, 2109620043