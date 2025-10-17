Αλάνθαστες οι πληροφορίες των Αστυνομικών

Συνελήφθη σήμερα (17.10.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου 61χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και ειδικών δράσεων, που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, σήμερα 17.10.2025 το πρωί πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(1) πιστόλι

(2) περίστροφα

(5) κυνηγετικά όπλα

(4) γεμιστήρες

(211) φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

(124,2) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

(7) μαχαίρια

(1) ξίφος

(3) κροτίδες

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης.