Άκρως επαγγελματική η εμφάνιση της Αστυνομίας στην Παναγία Σουμελά - O επικεφαλής Αξιωματικός δίκαια κέρδισε τα συγχαρητήρια των επισήμων

Με κάθε επισημότητα ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά.

Χιλιάδες προσκυνητές, μαζί με εκπροσώπους της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, ανηφόρισαν στο Βέρμιο για να τιμήσουν τη Χάρη της Παναγίας.

Διαβάστε επίσης

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η επαγγελματική παρουσία ανδρών και γυναικών της Ελληνικής Αστυνομίας στην είσοδο του Ιερού Ναού. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, για ακόμη μια φορά, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, φροντίζοντας για την τάξη, την ασφάλεια και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Επικεφαλής των μέτρων ήταν προσωπικά ο Αστυνομικός Διευθυντής Ανδρέας Καλογερόπουλος, ο οποίος για μια ακόμα φορά, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και δίκαια κέρδισε τα συγχαρητήρια των επισήμων.

Πηγή: veriotis.gr