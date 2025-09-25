Ακούσιες νοσηλείες αποκλειστικά από το ΕΚΑΒ

Σε συνάντηση που πραγματοποίησε το Προεδρείο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. την 11η Απριλίου 2025 με τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, (Αρ.Πρωτ. 605/13/97α) είχαμε επισημάνει για ακόμα μία φορά το θέμα των ακούσιων νοσηλειών.

Συγκεκριμένα, είχαμε θίξει τόσο προφορικά όσο και γραπτά στον κ. Υπουργό, την αδυναμία του Υπουργείου Υγείας να ιδρύσει και στελεχώσει τις Κοινοτικές Μονάδες Ψυχικής Υγείας που όριζε το άρθρο 96Α του ν.2071/1992 , με το οποίο θα έμπαινε ένα τέλος στην απαράδεκτη κατάσταση οι ψυχικά άρρωστοι να αντιμετωπίζονται ως κακοποιοί και όχι ως ασθενείς που χρήζουν κατάλληλης φροντίδας.

Δυστυχώς, κάνοντας οι αρμόδιοι φορείς παρερμηνεία του νόμου, εξακολουθούν να διατάσσουν τους αστυνομικούς για την εκτέλεση ακούσιων νοσηλειών με περιπολικό, χωρίς τις απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας, προσβάλλοντας διαρκώς την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ασθενή.

Την 24 Σεπτεμβρίου 2025 κατατέθηκε στην διαβούλευση από το Υπουργείο Υγείας σχέδιο νόμου με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» που στο άρθρο 101 αναφέρει το εξής:

Άρθρο 101

Διαδικασία μεταφοράς φερόμενων ως ψυχικά ασθενών – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 96 ν. 2071/1992:

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 96 του ν. 2071/1992 (Α’ 123) περί της διαδικασίας ακούσιας νοσηλείας σε μονάδα ψυχικής υγείας, μετά από τη λέξη «διενεργείται», προστίθενται οι λέξεις «από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Στην περίπτωση που τη διαδικασία κινεί αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας ή που στην αίτηση αναφέρεται ότι ήταν ανέφικτη η εξέταση του ασθενή, λόγω άρνησής του να εξετασθεί, ο εισαγγελέας πρωτοδικών δικαιούται να διατάξει τη μεταφορά του ασθενή για εξέταση και σύνταξη των γνωματεύσεων, σε δημόσια ψυχιατρική κλινική. Η μεταφορά του διενεργείται από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν το σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ασθενή, η δε παραμονή του ασθενή εκεί για τις αναγκαίες εξετάσεις δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 48 ώρες.».

Ελπίζουμε η διάταξη αυτή να άρει τις παρερμηνείες αλλά και τα εμπόδια της προηγούμενης διάταξης, ώστε να εφαρμοστεί στην ολότητά της και να βάλει τέλος στην έως σήμερα απαράδεκτη διαδικασία, ορίζοντας ρητά ότι το ΕΚΑΒ είναι ο μόνος τρόπος μεταφοράς των ψυχικά ασθενών.

Ως Ομοσπονδία, τόσο στην διαβούλευση όσο και κατά τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, θα επιμείνουμε στην αυτονόητη θέση μας για μεταφορά των ανθρώπων αυτών με το ΕΚΑΒ και θα παρακολουθούμε την ορθή εφαρμογή του νόμου μετά την ψήφισή του, προκειμένου να αναγνωρισθεί εμπράκτως από όλους ότι οι άνθρωποι αυτοί ως ασθενείς, χρήζουν της ανάλογης ιατρικής φροντίδας και θεραπείας.

Επιτέλους ας αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι οι αρμόδιοι, ανακουφίζοντας το αστυνομικό προσωπικό από βάρη που δεν του αναλογούν, όπως τονίζεται καθημερινά από το σύνολο των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών μας για το οξύτατο αυτό πρόβλημα.