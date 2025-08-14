Αιτωλίας για Πυροσβέστες: “Κυριολεκτικά θυσιάστηκαν για να κατασβέσουν δεκάδες πυρκαγιές με ηρωισμό και τόλμη”

Στην πυρόπληκτη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας και στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου χοροστάτησε το απόγευμα της Τετάρτης 13 Αυγούστου στην τελευταία Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός.

Ο ιεράρχης από την πρώτη στιγμή της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε την περιοχή, καταστρέφοντας τα χωράφια και τις καλλιέργειες των κατοίκων, βρέθηκε δίπλα τους για να συμπαρασταθεί και να τους ενισχύσει στις στιγμές αυτές της δοκιμασίας, αλλά και να εκφράσει το πατρικό ενδιαφέρον του προς τα μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος που επιχειρούσαν στην πρώτη γραμμή των πύρινων μετώπων.

Στην ομιλία του ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος και εξήρε το σπουδαίο έργο που καταβάλλουν όλες αυτές τις ημέρες στην Αιτωλοακαρνανία αλλά και σε ολόκληρη την πατρίδα μας.

«Κυριολεκτικά θυσιάστηκαν όλες αυτές τις ήμερες για να κατασβέσουν δεκάδες πυρκαγιές, με αυτοθυσία, ηρωισμό και τόλμη, να διασώσουν ανθρωπινές ζωές και περιουσίες και να αποτρέψουν μία βεβαία και μεγάλη καταστροφή».

Επίσης ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάση Μαυρομμάτη και όλα τα μέλη της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για το συντονισμένο έργο τους.

