Προς: 1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Μιχάλη

2) Τον Υπουργό Οικονομικών

κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ Κυριάκο

Κοιν: 1) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΜΑΛΛΙΟ Δημήτριο 2) Πολιτικά Κόμματα 3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις 4) Αστυνομικές Υπηρεσίες

Θέμα: «Αίτημα συμπερίληψης των αστυνομικών στις ρυθμίσεις επιστροφής ενοικίου – επαναφορά προτάσεων για οικιστικό πρόγραμμα και επίδομα δυσμενούς διαβίωσης για την Αττική»

Κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες, δρομολογείται η επιστροφή ενοικίου σε τρεις δόσεις για περίπου 50.000 ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός έδρας, κυρίως στην περιφέρεια της Χώρας.

Ως Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, επικροτούμε κάθε ρύθμιση που κινείται προς όφελος των εργαζομένων. Ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι, για ακόμη μία φορά, από τις εν λόγω εξαγγελίες εξαιρείται το ένστολο προσωπικό και ειδικότερα οι Έλληνες αστυνομικοί, γεγονός που συνιστά κατάφωρη αδικία.

Υπενθυμίζουμε ότι, κατόπιν αιτημάτων των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ζητήθηκε η άρση του αποκλεισμού του αστυνομικού προσωπικού από το οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων, στο οποίο προβλέπεται η διάθεση ποσοστού 15% των νέων κατοικιών σε καθηγητές, δασκάλους, ιατρούς και νοσηλευτές του Ε.Σ.Υ., με τους αστυνομικούς να παραμένουν αδικαιολόγητα εκτός.

Παράλληλα, έχει κατατεθεί από πλευράς μας πρόταση για τη δημιουργία ειδικού οικιστικού προγράμματος για το αστυνομικό προσωπικό, με ανέγερση αστυνομικών οικιών, πρόταση η οποία θα αποτελούσε ουσιαστική στήριξη των συναδέλφων μας.

Επιπλέον, είχαμε εγκαίρως επισημάνει ότι, με βάση τα ισχύοντα εισοδηματικά κριτήρια, ελάχιστο έως μηδαμινό ποσοστό αστυνομικών θα είχε τη δυνατότητα ένταξης στα υφιστάμενα στεγαστικά προγράμματα, γεγονός που τελικά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε.

Κύριοι Υπουργοί,

Μετά λύπης διαπιστώνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί ουδεμία πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση των προαναφερθέντων…

Ενημερωτικά σας γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες αστυνομικοί:

Κατάγονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία από την περιφέρεια, κυρίως από την ηπειρωτική Ελλάδα, χωρίς να δύνανται να μετατεθούν στον τόπο συμφερόντων τους.

Τοποθετούνται υποχρεωτικά στο Λεκανοπέδιο Αττικής μετά την αποφοίτησή τους από τις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ.

Μεγάλο ποσοστό τους μετατίθενται σε απομακρυσμένες περιοχές με μοναδικό στόχο τη συλλογή μορίων, προκειμένου, ύστερα από πολλά χρόνια, να καταφέρουν να μετακινηθούν προς τον τόπο συμφερόντων τους.

Όσοι υπηρετούν στην Αττική, όπου επικρατούν δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, υψηλό κόστος ζωής και αυξημένη επικινδυνότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεν λαμβάνουν επίδομα «δυσμενούς διαβίωσης », παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας εδώ και πολλά έτη.

», παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας εδώ και πολλά έτη. Δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος των απολαβών τους για τη μίσθωση κατοικίας.

Εντούτοις, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να εξαιρούνται προκλητικά από το σύνολο σχεδόν των κυβερνητικών στεγαστικών και οικονομικών παρεμβάσεων, συγκριτικά με άλλους κλάδους εργαζομένων.

Κύριοι Υπουργοί,

Δεδομένου ότι οι εξαγγελίες για την επιστροφή ενοικίων στις λοιπές κατηγορίες εργαζομένων δεν συνδέονται με εισοδηματικά κριτήρια, αλλά αποσκοπούν στην παραμονή και προσέλκυση προσωπικού σε περιοχές αυξημένων αναγκών, καθίσταται προφανές ότι επιβάλλεται η συμπερίληψη και των Ελλήνων αστυνομικών, ιδίως όσων υπηρετούν στην Αττική, καθώς και των υπόλοιπων αστυνομικών οι οποίοι υπηρετούν σε Διευθύνσεις Αστυνομίας που αποδεδειγμένα ΔΕΝ εμπίπτουν στον τόπο συμφερόντων τους.

Κύριοι Υπουργοί,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το παρελθόν έχετε αποδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον και τη στήριξή σας προς το αστυνομικό προσωπικό, παρακαλούμε όπως, με τις απαραίτητες θεσμικές πρωτοβουλίες, προβείτε:

στη συμπερίληψη των προαναφερόμενων κατηγοριών αστυνομικών στις διατάξεις περί επιστροφής ενοικίου,

στην επανεξέταση και υλοποίηση οικιστικού προγράμματος για το αστυνομικό προσωπικό,

στην επανεκτίμηση του ενδεχόμενου χορήγησης επιδόματος δυσμενούς διαβίωσης για τους αστυνομικούς που υπηρετούν στην Αττική.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Θεσσαλονίκης

Ο Πρόεδρος Τσαϊρίδης Θεόδωρος

Ο Γενικός Γραμματέας Χατζόπουλος Γεώργιος