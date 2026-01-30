ΠΡΟΣ

ΑΡΧΗΓΟ ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. ΜΑΛΛΙΟ Δημήτριο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΧΡΥΣΟΧΟΐΔΗ Μιχαήλ (μέσω ΠΟ.ΑΣ.Υ)

- Α΄Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου κ. Πλακιωτάκη Ιωάννη

-Βουλευτή Λασιθίου κ. Σπυριδάκη Αικατερίνη

- Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Νικόλαο (μέσω ΠΟ.ΑΣ.Υ)

- Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης Υποστράτηγο κ. ΔΟΥΚΗ Γεώργιο

- Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

ΘΕΜΑ : Αίτημα ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου εν όψει τακτικών μεταθέσεων έτους 2026.

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, εν όψει των επικείμενων τακτικών μεταθέσεων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, επιθυμεί να θέσει υπόψη σας τη δυσχερή κατάσταση που επικρατεί στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, οι οποίες λειτουργούν ήδη με σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό.

Ειδικότερα, η προβλεπόμενη οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου ανέρχεται σε τριακόσιους τριάντα πέντε (335) αστυνομικούς, ενώ η παρούσα δύναμη αριθμεί μόλις διακόσιους πενήντα πέντε (255), γεγονός που συνεπάγεται την ύπαρξη ογδόντα (80) κενών οργανικών θέσεων. Η σημαντική αυτή υποστελέχωση επηρεάζει άμεσα την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και επιβαρύνει υπέρμετρα το υπηρετούν προσωπικό.

Παράλληλα, εν όψει της νέας τουριστικής περιόδου, ο Νομός Λασιθίου αποτελεί έναν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Στην περιοχή λειτουργεί ο Λιμένας Αγίου Νικολάου, ο οποίος υποδέχεται μεγάλο αριθμό κρουαζιερόπλοιων, με αποτέλεσμα να απαιτείται η διενέργεια διαβατηριακών ελέγχων, καθώς και ο Λιμένας και το Αεροδρόμιο Σητείας, τα οποία δημιουργούν επίσης αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης και ελέγχων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικός λόγος της αυξημένης επισκεψιμότητας του Νομού αποτελεί το υψηλό αίσθημα ασφάλειας που απολαμβάνουν κάτοικοι και επισκέπτες, το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην καθημερινή προσπάθεια, τον επαγγελματισμό και το φιλότιμο του Λασιθιώτη αστυνομικού.

Επιπλέον, η περιοχή της Ιεράπετρας δέχεται αυξημένες μεταναστευτικές ροές, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά το έργο των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, απαιτώντας τη διάθεση πρόσθετων δυνάμεων και πόρων.

Περαιτέρω, θα πρέπει να επισημανθεί ότι εντός του έτους 2026 αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν περίπου δέκα (10) αστυνομικοί, γεγονός που θα επιδεινώσει περαιτέρω το ήδη οξυμένο πρόβλημα υποστελέχωσης, εάν δεν υπάρξει έγκαιρη και ουσιαστική μέριμνα για την αναπλήρωση των θέσεων αυτών.

Επιπλέον, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν σας ότι έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου Συστήματος Εισόδου – Εξόδου (Entry/Exit System – EES), το οποίο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του μηνός Απριλίου του έτους 2026. Η εφαρμογή του εν λόγω συστήματος συνεπάγεται αυξημένες και ιδιαίτερα απαιτητικές διαδικασίες κατά τη διενέργεια του διαβατηριακού ελέγχου, γεγονός που καθιστά απολύτως αναγκαία την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών Ελέγχου Διαβατηρίων (Υ.Ε.Δ.).

Δεδομένου ότι στον Νομό Λασιθίου λειτουργούν τρεις (3) πύλες εισόδου – εξόδου, ήτοι ο Λιμένας Αγίου Νικολάου, ο Λιμένας Σητείας και το Αεροδρόμιο Σητείας, καθίσταται σαφές ότι οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες δεν δύνανται να καλυφθούν από το ήδη υπηρετούν προσωπικό του Νομού. Ως εκ τούτου, απαιτείται η ουσιαστική ενίσχυση των ανωτέρω Υπηρεσιών με προσωπικό εκτός Νομού.

Ειδικότερα δε για την Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το απαιτούμενο προσωπικό για τη διενέργεια διαβατηριακού ελέγχου κατά την περίοδο αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης ανέρχεται συνολικά σε δώδεκα (12) αστυνομικούς. Παρ’ όλα αυτά, στην παρούσα χρονική περίοδο ο διαβατηριακός έλεγχος διενεργείται από μόλις έναν (1) αστυνομικό, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για την ασφάλεια του διαβατηριακού ελέγχου όσο και για την απρόσκοπτη λειτουργία της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Ένωσή μας ζητά τη σημαντική και ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου κατά τις επικείμενες τακτικές μεταθέσεις, προκειμένου να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση του αστυνομικού έργου στον Νομό Λασιθίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικόλαος