Αίτημα ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης εν όψει τακτικών μεταθέσεων 2026

ΘΕΜΑ: Αίτημα ενίσχυσης Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης – Τακτικές μεταθέσεις 2026.

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Ως Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, ενόψει της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2026, κρίνουμε αναγκαίο να αναδείξουμε εκ νέου το ζήτημα της στελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής μας.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, τα οποία προκύπτουν από τις συνεχείς αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης και τη μη επαρκή κάλυψη των οργανικών κενών κατά τα προηγούμενα έτη και κυρίως θέσεις ανακριτικών υπαλλήλων ώστε να στελεχωθούν υπηρεσίες με καθήκοντα Αξ. Υπηρεσίας. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη επιβάρυνση των υπηρετούντων αστυνομικών και επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

Ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες καταγράφονται σε κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η Τροχαία, τα Τμήματα Τάξης και Ασφάλειας, το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων, καθώς και σε υπηρεσίες που διαχειρίζονται υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και προστασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα, η γεωγραφική θέση της περιοχής και η αυξημένη διασυνοριακή και τουριστική κίνηση δημιουργούν πρόσθετες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Στο μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού προστίθεται και η αφαίμαξη προσωπικού που παρατηρείται μέσω των αποσπάσεων των συναδέλφων μας από τη Δ.Α. Αλεξ/πολης για άλλες Διευθύνσεις της Χώρας.

Ενόψει των ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίο, κατά τον σχεδιασμό των τακτικών μεταθέσεων 2026, να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυσή της και την κάλυψη των υφιστάμενων οργανικών κενών.

Η επαρκής στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών της περιοχής.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ζήτημα και να παρεμβαίνει θεσμικά, με γνώμονα το υπηρεσιακό συμφέρον και τη δημόσια ασφάλεια.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και έχοντας γνώση της ιδιαιτερότητας της περιοχής μας και των προβλημάτων που υπάρχουν θεωρούμε ότι θα κάνετε δεκτό το αίτημα μας για ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης με ικανοποιητικό αριθμό συναδέλφων μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΤΟΥΦΑΚΗΣ Χρήστος ΠΕΖΙΚΙΔΗΣ Παναγιώτης

6976171900 6947907640