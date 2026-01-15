Αίσιο τέλος για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει από κτήριο στο κέντρο της Αθήνας

Αίσιο τέλος είχε η ιστορία του άνδρα που απειλούσε να πέσει από κτίριο της πολεδομίας στην Ομόνοια, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο άνδρας είχε ανέβει στον 5ο όροφο του κτιρίου στην οδό Σωκράτους 57, απειλώντας να δώσει τέλος στη ζωή του, εξαιτίας απόφασης της πολεδομίας, σύμφωνα με την οποία θα γκρέμιζαν ένα δωμάτιο του σπιτιού του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», η κόρη του άνδρα ανέφερε: «Έχει κρεμαστεί ο μπαμπάς μου στην πολεοδομία. Αρκετά χρόνια τώρα μας κοροϊδεύουν, ενώ έχουμε ένα νόμιμο σπίτι. Μας έχουν στείλει χαρτί-απόφαση, με την οποία μας ανακοινώνουν ότι στις 25 του μήνα θα μας γκρεμίσουν ένα δωμάτιο. Είχε ξεκινήσει σαν αυθαίρετο, αλλά έχουμε κάνει όλες τις νόμιμες διαδικασίες».

Και πρόσθεσε: «Η πολεοδομία μας έχει καθοδηγήσει να κάνουμε οποιαδήποτε διόρθωση, την οποία την κάναμε κιόλας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτό που είναι το μόνο σίγουρο είναι πως είμαστε νόμιμοι και δεν αποδίδεται δικαιοσύνη μέχρι στιγμής. Και γι' αυτό έχει κρεμαστεί γιατί δεν έχουμε άλλη λύση. Μέχρι και το δικαστήριο τα βγάζει όλα λάδι, ενώ δεν είναι».

Τελικά, ο άνδρας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον παρουσιαστή της εκπομπής, Πέτρο Κουσουλό και τον απόστρατο αστυνομικό Θανάση Κατερινόπουλο, οι οποίοι τον έπεισαν να κατέβει από την άκρη του μπαλκονιού, λέγοντάς του ότι θα τον βοηθήσουν να βρει λύση στην υπόθεσή του.

