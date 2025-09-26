Αιματοβαμμένη συμπλοκή, βγήκαν μαχαίρια - Δύο αδέρφια τραυματίες

Αιματηρό περιστατικό με μαχαιριές σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Μεσαρά όταν δύο αδέρφια, 29 και 32 ετών, εντοπίστηκαν τραυματισμένα και αιμόφυρτα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr οι δύο τραυματίες, οι οποίοι είχαν τις αισθήσεις τους, ενημέρωσαν δικούς τους ανθρώπους που έσπευσαν στο σημείο και τους μετέφεραν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Εκεί τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους (ο ένας από τους δύο είναι αιμοδυναμικά ασταθής μετά από αιμορραγία), κλήθηκαν άμεσα ασθενοφόρα ώστε να μεταφερθούν επειγόντως στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες έρευνες της αστυνομίας στρέφονται σε κτηματικές διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια με δύο άνδρες -πατέρα και γιο- οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί και αναζητούνται.