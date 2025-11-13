Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Τρικάλων –  Βαρυποινίτης μαχαίρωσε συγκρατούμενό του

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 28χρονος Αφγανός βαρυποινίτης, κρατούμενος στις φυλακές Τρικάλων, επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι και τραυμάτισε τρεις φορές στο σώμα 49χρονο Έλληνα συγκρατούμενό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr o δράστης συνελήφθη άμεσα από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ενώ το θύμα διακομίστηκε συνοδεία ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και, αφού περιθάλπηκαν τα τραύματά του, επέστρεψε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων.