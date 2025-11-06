Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Λάρισας - Ποινή 16 ετών σε κρατούμενο για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας εκδικάστηκε χθες (5/11) η υπόθεση ενός αιματηρού επεισοδίου στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας με εμπλεκόμενους δύο αλλοδαπούς κρατούμενους.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα larissanet.gr, το απόγευμα της 19ης Ιουνίου του 2023 στον κοινόχρηστο χώρο της Α’ Πτέρυγας ο αλλοδαπός μαχαίρωσε 15 φορές ομοεθνή κρατούμενο με αυτοσχέδιο μαχαίρι επειδή ο τελευταίος, όπως ανέφερε στην απολογία του, δολοφόνησε τον ξάδερφό του στην Αθήνα. Αμέσως μετά επιτέθηκαν στον κατηγορούμενο άλλοι κρατούμενοι και ένας εξ αυτών κατάφερε να τον πλήξει με αιχμηρό αντικείμενο.

Σημειώνεται ο δεύτερος κατηγορούμενος ζήτησε για λόγους ασφαλείας να μην παραστεί στο δικαστήριο, ενώ ο πρώτος δεν κατονόμασε τον δεύτερο ως δράστη του μαχαιρώματος που δέχτηκε καθώς όπως τόνισε εκείνη την στιγμή του επιτέθηκαν πολλά άτομα μαζί.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε πως δεν σκόπευε να σκοτώσει τον κρατούμενο ενώ κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας προέκυψε πως είχε συμμετάσχει και σε άλλα επεισόδια με μαχαιρώματα σε φυλακή.

Καταδικάστηκαν για τα μαχαιρώματα

Το δικαστήριο τελικά τον καταδίκασε σε συνολική ποινή κάθειρξης 16 ετών για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για την κατοχή και χρήση όπλου στο κατάστημα κράτησης, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών για επικίνδυνη σωματική βλάβη και την χρήση όπλου σε κατάστημα κράτησης.

Η έφεση τους δεν είχε αναστέλλουσα δύναμη.

