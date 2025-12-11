Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Αγίου Στεφάνου - Ένας τραυματίας

Ένα ακόμη επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, λίγες μόλις ημέρες μετά την απειλή σωφρονιστικού με αυτοσχέδιο μαχαίρι, από κρατούμενο, αλλά και τον εντοπισμό 8 μαχαιριών μετά από έλεγχο των υπαλλήλων.

Αυτή τη φορά, συνελήφθη ένας 43χρονος Αλβανός, ο οποίος τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι και το πόδι, έναν 32χρονο.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με το tempo24.news ο 32χρονος διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, από όπου και έλαβε εξιτήριο αργότερα καθώς τα τραύματά του ευτυχώς, δεν ήταν σοβαρά.

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.