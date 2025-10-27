Αιματηρό επεισόδιο στην Περαία - Πέντε συλλήψεις

Συνελήφθησαν έπειτα από άμεσες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού πέντε (5) άτομα που εμπλέκονται σε επεισόδιο που έλαβε χώρα σε περιοχή της Περαίας.

Πρόκειται για τέσσερις (4) ημεδαπούς ηλικίας 18, 20, 20 και 21 ετών και 47χρονο αλλοδαπό σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τέσσερις (4) εκ των παραπάνω μαζί με έτερα άτομα, επιτέθηκαν, ένεκα προσωπικών διαφορών, με χρήση σωματικής βίας και αντικειμένων (ξύλα, ρόπαλα) στον ανωτέρω 47χρονο και σε 26χρονο συγγενή του, ενώ ο 47χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε δύο εξ’ αυτών (20 και 21 ετών).

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ οι δύο αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε έτερο νοσοκομείο όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι συλληφθέντες, πλην του νοσηλευόμενου, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.