Αιματηρό επεισόδιο με τέσσερις τραυματίες

Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών αλλοδαπών ατόμων, έπεσε αργά τη νύχτα στα Καμένα Βούρλα, που είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμούς και προσαγωγές.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:00’ σήμερα τα ξημερώματα με την παρεξήγηση να ξεκινά από την παραλιακή και να κορυφώνεται στην οδό Καραολή - Δημητρίου και στα γύρω στενά!

Επρόκειτο για δύο ξεχωριστές παρέες με αδιευκρίνιστο αριθμό ατόμων η κάθε μία, με Αλβανούς υπηκόους που διαμένουν όμως σε διαφορετικές χώρες του εξωτερικού, οι οποίοι έκαναν διακοπές το τελευταίο 10ημερο στα Καμένα Βούρλα και κυκλοφορούσαν με ακριβά αυτοκίνητα.

Ο λόγος της παρεξήγησης δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, δεν αποκλείεται όμως το "φυτίλι" να είχε μπει την προηγούμενη νύχτα όταν και είχε δημιουργηθεί παρεξήγηση πάλι μεταξύ αλλοδαπών νεαρών ατόμων σε μαγαζί των Καμένων, από όπου και είχαν εκδιωχθεί.

Γεγονός είναι ότι από το άγριο ξύλο, τέσσερα άτομα κατέληξαν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων και από κει στο Νοσοκομείο Λαμίας, με χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Επίσης προσήχθησαν και κάποια άτομα, δύο εκ των οποίων είχαν «κρυφτεί» σε μαγαζί και σπίτι αντίστοιχα, προκειμένου να αποφύγουν τους «αντιπάλους». Από το σοβαρό επεισόδιο σηκώθηκε κυριολεκτικά στο πόδι όλη η Λουτρόπολη, με αρκετό κόσμο να τρέχει να βοηθήσει.

Κάποιοι μάλιστα που προσπάθησαν να χωρίσουν τους νεαρούς, δέχτηκαν κι εκείνοι χτυπήματα, καθώς το μένος ορισμένων εκ των εμπλεκομένων ήταν εκτός ορίων!

Επενέβησαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες έφτασαν γρήγορα στο σημείο, έχοντας ειδοποιηθεί από τρομαγμένους κάτοικους και όπως σημειώσαμε είχαμε και προσαγωγές.