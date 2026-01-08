Αιματηρό επεισόδιο: 61χρονος μαχαίρωσε τον συμπέθερό του

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (8/1) στην περιοχή της Αρναίας Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μεταξύ δύο Αλβανών που είναι συμπέθεροι.

Ειδικότερα, ο 61χρονος δράστης πήγε στο σπίτι του συμπέθερού του και τον μαχαίρωσε με αιχμηρό αντικείμενο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ ο 61χρονος δράστης τραυματίστηκε και εκείνος από τη συμπλοκή, με αποτέλεσμα να πάει μόνος του αρχικά στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου, όπου εκεί ενημερώθηκε η αστυνομία και συνελήφθη. Έπειτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της υγείας του 52χρονου είναι σταθερή, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Σε βάρος του 61χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.