Αιματηρή επίθεση σε αστυνομικό κέντρο εκπαίδευσης στο Πακιστάν

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά αστυνομικοί και έξι ένοπλοι, σκοτώθηκαν σε σφοδρή επίθεση εναντίον αστυνομικού κέντρου εκπαίδευσης στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Η επίθεση, που ξεκίνησε με έκρηξη παγιδευμένου φορτηγού, διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες.

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ράτα Κουλάτσι, στα περίχωρα της πόλης Ντέρα Ισμαήλ Χαν, περιοχή όπου δραστηριοποιούνται αρκετές εξτρεμιστικές ομάδες. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες χρησιμοποίησαν βαρύ οπλισμό και επιχείρησαν να εισβάλουν στις εγκαταστάσεις μετά την έκρηξη παγιδευμένου φορτηγού που πυροδότησε βομβιστής αυτοκτονίας στην πύλη.

«Μετά την αρχική έκρηξη, οι επιτιθέμενοι κατάφεραν να εισέλθουν στο κέντρο, όπου βρίσκονταν περίπου 200 νεοσύλλεκτοι και εκπαιδευτές», δήλωσε στο Associated Press ο αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής, Σάτζαντ Άχμαντ. Η ανταλλαγή πυρών διήρκεσε σχεδόν έξι ώρες, αφήνοντας πίσω επτά νεκρούς αστυνομικούς και 13 τραυματίες.

Οι ένοπλοι, ντυμένοι με στρατιωτικές στολές, πέταξαν χειροβομβίδες και άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν άμεσα, σκοτώνοντας έξι από τους επιτιθέμενους και ανακτώντας εκρηκτικά, όπλα και πυρομαχικά.

Πηγή: Associated Press

