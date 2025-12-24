Αιφνίδιος θάνατος ψυχικά ασθενή ατόμου - Καταγγελία εκπροσώπων των Αστυνομικών

Έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Σάμου:

- Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

- Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

1. Υφυπουργό Υγείας αρμόδιου για θέματα ψυχικής υγείας κ. Δημήτριο ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟ

2. Βουλευτή Νομού Σάμου, κ. Χριστόδουλο ΣΤΕΦΑΝΑΔΗ

3. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

4. Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Γεώργιο ΜΠΡΑΝΗ

5. Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείου Υγείας

6. Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείου Υγείας

7. Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές

8. Εθνική Αρχή Διαφάνειας

9. 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

10. Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

11. Μέλη Ε.Α.Υ.Ν. Σάμου

12. Μ.Μ.Ε.

Θέμα: « Αιφνίδιος θάνατος ψυχικά ασθενή ατόμου »

κ.κ. Υπουργοί

Δυστυχώς μέσα στο γιορτινό κλίμα των ημερών, ακόμα μια μαύρη σελίδα προστέθηκε στις ακούσιες νοσηλείες, από αυτές που μας κάνουν να ντρεπόμαστε πρωτίστως ως άνθρωποι, αλλά και ως αστυνομικοί, αφού τραγικά συμβάντα σαν και αυτό που συνέβη, προσβάλλει το λειτούργημα και την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας, προσβάλλει την κοινή λογική, προκαλεί και φοβίζει την κοινωνία.

Το μεσημέρι της Κυριακής 21/12/2025, συνάδελφοί μας επιβιβάστηκαν στο πλοίο συνοδεύοντας ηλικιωμένο συμπολίτη μας ψυχικά ασθενή, προκειμένου να μεταφερθεί από την Σάμο σε ψυχιατρική κλινική της Αττικής για ακούσια νοσηλεία. Ο ηλικιωμένος, ο οποίος νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Σάμου λόγω και παθολογικών αιτίων, πήρε εξιτήριο λίγο πριν την αναχώρηση του πλοίου, στο οποίο και μεταφέρθηκε απευθείας με περιπολικό όχημα της αστυνομίας και όχι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στους συναδέλφους μας που ανέμεναν στο πλοίο, ο ηλικιωμένος παραδόθηκε άνευ φαρμακευτικής αγωγής, άνευ συνοδού ιατρού ή συνοδού νοσηλευτή ή προσωπικό του ΕΚΑΒ και με ιατρική βεβαίωση ότι δύναται να ταξιδέψει μέχρι να φτάσει στον Πειραιά και ακολούθως στην εφημερεύουσα ψυχιατρική κλινική. Μετά από ένα ταξίδι οδύσσεια περί των δέκα ωρών, καθισμένος σε μια καρέκλα και σε κοινή θέα πλήθους επιβατών, μαζί με τους συναδέλφους μας οι οποίοι προσπαθούσαν με φιλότιμο να κάνουν για άλλη μια φορά και τον γιατρό και τον φροντιστή και τον νοσηλευτή, λίγο πριν αφιχθούν στο λιμάνι του Πειραιά, ο ηλικιωμένος συμπολίτης μας ένιωσε αδιαθεσία και κυριολεκτικά ξεψύχησε στα χέρια των συναδέλφων μας, οι οποίοι δεν πίστευαν αυτό που συνέβαινε..

. Όλα αυτά εν έτει 2025 και όχι στον μακρινό μεσαίωνα, όπου οι ψυχασθενείς δεν αντιμετωπιζόταν από ιατρούς αλλά από την Ιερά Εξέταση, για την τιμωρία και την απομάκρυνση τους από την κοινωνία, τοποθετώντας τους σε άσυλα ή ακόμα και στην πυρά! Είναι πραγματικά λυπηρό, που ψυχικά ασθενείς συνάνθρωποί μας, ένεκα νομοθετικών αστοχιών, παραλήψεων, έλλειψης βούλησης και ενσυναίσθησης των αρμοδίων, αλλά και ανεφάρμοστων διατάξεων στο νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω διαδικασία, καταλήγουν να αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία ως κοινοί εγκληματίες, περιστοιχιζόμενοι καθ’ όλη την διαδικασία αποκλειστικά και μόνο από αστυνομικούς και όχι από υγειονομικούς υπαλλήλους, παραμένοντας επί ημέρες στα αστυνομικά τμήματα και όχι σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας, με αποτέλεσμα να διαπομπεύονται με τον πιο βάναυσο τρόπο και όπως αποδείχθηκε να κινδυνεύει ακόμα και η ίδια τους η ζωή!

κ.κ. Υπουργοί

Διερωτόμαστε ευλόγως τα κάτωθι:

1. Γιατί δεν εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 59 του Ν. 4931/2022, όπου θεσπίστηκαν διατάξεις που αφενός αποπλέκουν την Ελληνική Αστυνομία από την διαχείριση των συγκεκριμένων περιστατικών και αφετέρου διασφαλίζουν ότι η μεταφορά του ψυχικά ασθενή, στο πλαίσιο της διαδικασίας της ακούσιας νοσηλείας, θα διενεργείται όπως η μεταφορά οποιουδήποτε άλλου ασθενή σε νοσοκομείο για εξέταση ή νοσηλεία, υπό συνθήκες ασφάλειας και με σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ασθενή;

2. Ποιοι ευθύνονται γι’ αυτές τις αναχρονιστικές, απάνθρωπες και εξευτελιστικές διαδικασίες, που εφαρμόζονται ακόμα στις ημέρες μας για τους ψυχικά ασθενείς, εν αντιθέσει με τον ισχύοντα ανωτέρω νόμο και υπεράνω αυτού;

3. Γιατί δεν τηρούνται οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείο Υγείας, με τις οποίες ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα, στην διαχείριση των περιστατικών ακούσιας νοσηλείας;

4. Γνωρίζετε όλα τα ανωτέρω ή τα ακούτε για πρώτη φορά; Ως Ένωση έχουμε αναδείξει και καταγγείλει προς πάσα κατεύθυνση, πλήθος περιστατικών τα τελευταία χρόνια, όπου ψυχικά πάσχοντες συνάνθρωποι μας δεν αντιμετωπίστηκαν με τον προσήκοντα τρόπο, για όλους τους προαναφερθέντες λόγους και της παντελούς έλλειψης δομών ψυχικής υγείας στον Νομό μας.

Όπως μπορεί να αντιληφθεί όμως ο καθένας, δεν ίδρωσε το αυτί κανενός…

Για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα,

η Πολιτεία οφείλει να δώσει μόνιμες & ξεκάθαρες λύσεις!

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Νικόλαος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΟΣ Στέφανος