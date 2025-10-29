Ai for All-Δωρεάν εξ αποστάσεως δράση κατάρτισης για 50.000 ωφελούμενους

Η Easy Education, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης και με όραμα τη δημιουργία μιας κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες στην ψηφιακή εποχή, παρουσιάζει τη νέα μεγάλη δράση «AI for All – Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους».

Μέσω της δράσης, 50.000 πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να καταρτιστούν δωρεάν σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσα από εξ αποστάσεως προγράμματα κατάρτισης που καλύπτουν κρίσιμους τομείς όπως η εκπαίδευση, το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις, το μάρκετινγκ, η ενέργεια και η δημόσια διοίκηση.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η απόκτηση νέων, σύγχρονων δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι συμμετέχοντες αποκτούν πρακτικές γνώσεις για τις εφαρμογές της ΤΝ στον τομέα τους, ενώ έχουν προαιρετικά τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις δεξιότητές τους με διεθνώς αναγνωρισμένη Πιστοποίηση ISO/IEC 17024, μέσω του φορέα πιστοποίησης Ucert.

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου εδώ

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Η δράση απευθύνεται σε:

30.000 ανέργους

10.000 εργαζόμενους

10.000 εκπαιδευτικούς

Διάρκεια και θεματικές ενότητες

Τα προγράμματα πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση και έχουν διάρκεια 150 ωρών / έως 3 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 11 προγράμματα:

Ψηφιακές Στρατηγικές: Τεχνητή Νοημοσύνη και Μάρκετινγκ: Έναρξη 1/12/2025

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Έναρξη 1/12/2025

AI στον Κλάδο της Ενέργειας: Θεωρία, Εφαρμογές και Προκλήσεις Έναρξη 1/12/2025

Η Υγεία στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ευκαιρίες και Προκλήσεις Έναρξη 1/12/2025

Ώθηση της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης Έναρξη 1/12/2025

Τεχνικές και Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ανάλυση Δεδομένων Έναρξη 1/12/2025

Περιβάλλον και Τεχνητή Νοημοσύνη: Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Δρόμο προς τη Βιωσιμότητα Έναρξη 1/12/2025

Εφαρμογές της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στη Ψηφιακή Ενίσχυση των ΜμΕ Έναρξη 1/12/2025

Εξαγωγές στην Εποχή της Νοημοσύνης – AI και Βαθιά Μάθηση ως Επιταχυντές του Εξαγωγικού Τομέα Έναρξη 1/12/2025

Τεχνολογικός Μετασχηματισμός, Ψηφιακή Μετάβαση και AI στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα Έναρξη 1/12/2025

Έξυπνες Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης: Εφαρμογές AI στο Χώρο Εργασίας Έναρξη 1/12/2025

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και εξ αποστάσεως, ενώ η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι προαιρετική (με παράβολο 90€ που καταβάλλεται από τον ωφελούμενο εφόσον το επιθυμεί).

Η φιλοσοφία πίσω από τη δράση

Η δράση Ai for all έρχεται να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα, δίνοντας πρόσβαση στη γνώση και στην καινοτομία σε κάθε πολίτη.

Για την Easy Education, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι μόνο ένα τεχνολογικό εργαλείο — είναι μια νέα γλώσσα που πρέπει όλοι να μάθουμε, για να συμμετέχουμε ενεργά στη νέα εποχή.