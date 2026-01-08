Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστά Τέμπη, Μπράλος και Κάστρο

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν από σήμερα και για 48 ώρες οι αγρότες, όπως προέκυψε από τις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν έως αργά χθες το βράδυ. Έχουν αποκλείσει από το πρωί εθνικές οδούς και παρακαμπτήριους.

Παράλληλα, ζητούν συνάντηση «με τον πρωθυπουργό, για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων επιβίωσής μας», όπως χαρακτηριστικά τονίζουν.

Σε πλήρη αποκλεισμό του κόμβου του Μπράλου προχώρησαν οι αγρότες που βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο σημείο, κλείνοντας τόσο την εθνική οδό όσο και όλους τους παράδρομους και το επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Λίγη ώρα μετά τον αρχικό αποκλεισμό, στο μπλόκο του Μπράλου κατέφθασαν δεκάδες τρακτέρ και Ι.Χ. αυτοκίνητα από το μπλόκο της Καρδίτσας, ενισχύοντας την κινητοποίηση. Παράλληλα, από νωρίς το πρωί αγρότες από την Αταλάντη και τον Δομοκό είχαν ήδη ενωθεί με τους συγκεντρωμένους.

Την ίδια ώρα, από τις 11:00 το πρωί, αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Κάστρου έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, ενώ αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στην Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας.

Στο μπλόκο της Θήβας, οι αγρότες έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε κλείσιμο και του παλιού εθνικού δρόμου στην περιφερειακή της πόλης. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα απέκλειε πλήρως κάθε μετακίνηση από την παλιά εθνική οδό τόσο προς την Αθήνα όσο και προς τη Λαμία. Στο συγκεκριμένο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Τα σημεία των εκτροπών της κυκλοφορίας

Στο μεταξύ, πολλά προβλήματα και αρκετή ταλαιπωρία περιμένουν όσους κινούνται στο εθνικό οδικό δίκτυο από τη Λαμία προς την Αθήνα και αντίστροφα. Αυτή την ώρα υπάρχει μόνο μία μικρή διέξοδος και αποκλειστικά για Ι.Χ. αυτοκίνητα, την οποία η Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτή. Ήδη η κυκλοφορία των φορτηγών από τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα προς την Αθήνα διακόπτεται στη Λαμία, με τα βαρέα οχήματα να ακινητοποιούνται σε πάρκινγκ, πρατήρια καυσίμων και άλλους διαθέσιμους χώρους ακόμη και περιφερειακά της πόλης, καθώς δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διέλευσης.

Τα Ι.Χ. αυτοκίνητα διοχετεύονται αποκλειστικά στο παλιό εθνικό δίκτυο, διέρχονται μέσα από τη Λαμία και ακολουθούν τον παλιό δρόμο μέσα από καμποχώρια της Λαμίας προς την περιοχή του Μπράλου, διανύοντας περίπου 35 χιλιόμετρα ανηφορικής διαδρομής, με ένα μόνο ρεύμα κυκλοφορίας και πολλές στροφές, μέχρι να φτάσουν στον Μπράλο. Από εκεί συνεχίζουν μέσω της παλιάς εθνικής οδού προς Αμφίκλεια-Τιθορέα -Λιβαδειά -Θήβα, προκειμένου να καταλήξουν στον κόμβο της Ριτσώνας στο 75 χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και να κατευθυνθούν προς Αθήνα.

Ακόμη και τα οχήματα που κινούνται μετά τη διασταύρωση του Μπράλου προς την Αθήνα, υποχρεώνονται από την Τροχαία σε παράκαμψη στο ύψος του κόμβου των Λιβανάτων, στο 142ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού. Εκεί η κυκλοφορία εκτρέπεται προς την Αταλάντη και μέσω επαρχιακού δικτύου τα οχήματα φτάνουν μεταξύ Τιθορέας και Χαιρώνειας, συνεχίζοντας προς Λιβαδειά και Θήβα, ώστε να καταλήξουν και πάλι στον κόμβο της Ριτσώνας.

Για τα οχήματα που κινούνται από την Αθήνα προς τη Λαμία, η εκτροπή είναι υποχρεωτική από τη διασταύρωση της Ριτσώνας στο 75ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Η κυκλοφορία κατευθύνεται προς Θήβα και στη συνέχεια μέσω της παλιάς εθνικής οδού Λιβαδειάς-Τιθορέας-Αμφίκλειας, μέχρι τον Μπράλο και τη Λαμία. Τα βαρέα οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα σε διάφορα σημεία, ενώ μόνο τα Ι.Χ. έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν μέσω του παλιού οδικού δικτύου και να φτάσουν εντός της πόλης της Λαμίας για να συνεχίσουν προς Βορρά.

Παράλληλα, η Αστυνομία έχει στήσει και δεύτερο σημείο ελέγχου στην εθνική οδό, μετά τα Καμένα Βούρλα, για τα οχήματα που ανεβαίνουν από Αθήνα προς Λαμία. Στη διασταύρωση της Σκάρφειας, οι οδηγοί υποχρεούνται σε εκτροπή προς επαρχιακό δρόμο με κατεύθυνση Ρεγγίνι-Μόδι, ώστε να καταλήξουν εκ νέου στην παλιά εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Τιθορέας και να συνεχίσουν προς Μπράλο και Λαμία.

Τα ίδια ισχύουν και για τα ΙΧ που κινούνται από Ρίο-Αντίρριο προς Άμφισσα και Λαμία, καθώς από το ύψος του Μπράλου κατευθύνονται όπως όλα τα οχήματα στο παλιό εθνικό δίκτυο προς Λαμία ενώ εκατοντάδες φορτηγά ακινητοποιούνται από την Γραβιά μέχρι τον Μπράλο.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν τον αποκλεισμό του Μπράλου τουλάχιστον έως αύριο Παρασκευή το βράδυ ενώ αναμένεται να αποφασιστεί αν θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση των μπλόκων, προκειμένου να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών.

Αγρότες από τη Νίκαια απέκλεισαν τις σήραγγες στα Τέμπη - Η ΕΛΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων

Σε αποκλεισμό των σηράγγων στα Τέμπη προχώρησαν Θεσσαλοί αγρότες, από το μπλοκο της Νίκαιας, παρατάσσοντας τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και διακόπτοντας την κυκλοφορία στο σημείο, ενώ έβαλαν φωτιά σε μπάλες από άχυρο.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, όταν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα ξεκίνησαν οργανωμένα από το μπλόκο της Νίκαιας και κινήθηκαν προς τις σήραγγες των Τεμπών, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί σε προηγούμενη γενική συνέλευση.

Με την άφιξή τους, οι αγρότες απέκλεισαν τις σήραγγες, η οποία θα διαρκέσει 48 ώρες.

Η απόφαση τους αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους για ολικό αποκλεισμό των δρόμων, όπως αποφασίστηκε στο πανελλαδικό συντονιστικό.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι τα μέτρα και οι εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν δεν καλύπτουν τα βασικά τους αιτήματα και δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Σημειώνεται πως με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας διακόπτεται σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων (Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων) στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Πλαταμώνα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στην ΠΕΟ Ευαγγελισμού - Λεπτοκαρυάς. Η διακοπή τέθηκε σε ισχύ από τις 11:15 στον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τη Σήραγγα Τ1 και από τις 12:00 στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού - Λεπτοκαρυάς, στο ύψος της διασταύρωσης Πυργετού.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, με εκτροπές προς την Εγνατία Οδό τόσο για τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη όσο και για εκείνα προς Αθήνα, ανάλογα με το μικτό βάρος τους. Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στους ανισόπεδους κόμβους Κιλελέρ, Βελεστίνου και Πλατυκάμπου.

Έκλεισε η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας

Σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας όσο και των παραδρόμων, στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας, προχώρησαν οι αγρότες που συγκεντρώνονται στην περιοχή κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Η τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κατευθύνονται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι - Παλαιός Λεβέντης, συνεχίζοντας προς Ορχομενό, Λιβαδειά και Θήβα, για να επανέλθουν στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στη Ριτσώνα, στο 75ό χιλιόμετρο.

Όσον αφορά το ρεύμα ανόδου προς Λαμία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το ύψος της Ριτσώνας. Τα οχήματα κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με τελικό σημείο, μέχρι στιγμής, την περιοχή του Μπράλου.

Ιωάννινα: Μπλόκα στον κόμβο Ηγουμενίτσας-Γραικοχωρίου και επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων- Κακκαβιάς από αγρότες της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων

Στον κόμβο Ηγουμενίτσας-Γραικοχωρίου, στο 3ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες του μπλόκου της Θεσπρωτίας έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς το λιμάνι Εξωτερικού. Μετά από τη χθεσινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου και στο πλαίσιο των αποφάσεων της πανελλαδικής επιτροπής, παρέταξαν τρακτέρ, αγροτικά αυτοκίνητα στο οδόστρωμα ενώ τοποθέτησαν και μπάλες σανό. Την κινητοποίηση υποστηρίζουν τα σωματεία ταξί Θεσπρωτίας, το Εργατικό Κέντρο και οι αλιείς.

Οι αγρότες στο μπλόκο Καλπακίου, παρότι η Αστυνομία είχε αποκλείσει για τα τρακτέρ τους δρόμους προς το Τελωνείο Κακκαβιάς, κατάφεραν να φτάσουν μέσα από χωράφια λίγα χιλιόμετρα πριν τα σύνορα στον Παρακάλαμο, επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων- Κακκαβιάς, όπου δηλώνουν ότι θα παραμείνουν μείνουν για 48 ώρες ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να επιχειρήσουν να φτάσουν στο Τελωνείο. Σημειώνεται, μέσα σε λίγα λεπτά δημιουργήθηκε πρόβλημα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από και προς Κακκαβιά.

Έκλεισαν τη γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες

Σε αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας προχώρησαν οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων, θα προχωρούσαν σε διήμερο αποκλεισμό από σήμερα στις 10 το πρωί.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου

Στον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου -Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν λίγη ώρα μετά τις 11:00 σήμερα το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται, μέσω των κόμβων Κουβαρά και Χαλικίου, στην εθνική οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων.

Σε 48ωρο αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων προχωρούν από τις 12:00 παραγωγοί στα διόδια Μαλγάρων - Πού αλλού θα σημειωθούν αποκλεισμοί

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων, και στα δύο ρεύματα, προχωρούν από τις 12:00 οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο που έχει στηθεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Αθήνας, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε στην τελευταία σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα.

Πάντως, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες δηλώνουν ανοιχτοί σε διάλογο και ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας του αγροκτηνοτροφικού τομέα.

Σε διήμερο αποκλεισμό της κυκλοφορίας προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι και οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, στα δύο ρεύματα της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Η παρουσία των αγροτών στο σημείο έχει ενισχυθεί με αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της κινητοποίησης.

Σε διήμερο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο της Τρίγλιας, επί της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανιών προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της Χαλκιδικής αποχώρησαν από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 έχουν στήσει νέο μπλόκο στη Νέα Τρίγλια.

Στο μεταξύ, από τις 11.00 σήμερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς της παρακαμπτηρίου οδού στον κόμβο της Κουλούρας. Η διάρκεια των αποκλεισμών, καθ' όλη τη διάρκεια της 48ωρης κινητοποίησης που αποφασίστηκε στην τελευταία σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα, θα προσδιορίζεται κάθε φορά επιτόπου από τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών, οι παραγωγοί θα διανέμουν κομπόστα ροδάκινου στους ακινητοποιημένους οδηγούς.

Ξεκινά σήμερα ο 48ωρος αποκλεισμός στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης

Σε διαφορετικές ώρες, αλλά με κοινό παρονομαστή τον 48ωρο αποκλεισμό, ξεκινούν σήμερα τις πολύωρες κινητοποιήσεις τους οι παραγωγοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι αποφάσεις λήφθηκαν στις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων που πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα, μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και εντάσσονται στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν από τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την ίδια ώρα την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ι.χ επιβατικών οχημάτων θα αποφασίζεται περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού το τι μέλλει γενέσθαι.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα ι.χ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκινά στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα ι.χ επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία. Ωστόσο, οι παραγωγοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διέλευσης των ι.χ επιβατηγών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων περιοδικά και για συγκεκριμένες ώρες, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά στις 18:00, με αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι.

Διήμερος αποκλεισμός στη Μπάρα Σιάτιστας και τον κόμβο Φιλώτα επί της Εγνατίας Οδού από παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν από τις 11:00 το πρωί οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση ύστερα από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα. Παράλληλα, για σήμερα οι αγρότες αποφάσισαν τον αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 16:00, ενέργεια που θα επαναλαμβάνουν περιοδικά στη διάρκεια της 48ωρης κινητοποίησής τους.

Οι παραγωγοί έχουν ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό και δηλώνουν έτοιμοι για διάλογο και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και την ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων, «αλλά με τους δρόμους κλειστούς».

Αντίστοιχα, σε 48ωρο αποκλεισμό από τις 10:00 το πρωί προχωρούν οι παραγωγοί στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού. Στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και της Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι αποφάσισαν, μετά τις συνελεύσεις τους, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αγρότες της Καρδίτσας θα κατευθυνθούν με τρακτέρ στον Μπράλο και οι αγρότες των Τρικάλων στο Μουργκάνι. Όπως τονίζουν, δεν ικανοποιήθηκαν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις στο πλαίσιο των αιτημάτων που υπέβαλαν, ενώ δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου της Σκύδρας προχωρούν από τις 16:30 παραγωγοί της περιοχής

Με συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου της Σκύδρας, από τις 16:30 και για χρονικό διάστημα τρεισήμισι ωρών, οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Η απόφαση ελήφθη στη γενική συνέλευση των παραγωγών του Αγροτικού Συλλόγου Σκύδρας και υλοποιείται σε συνέχεια των κατευθύνσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία συνεδρίασε στα Μάλγαρα.

Οι παραγωγοί θα μεταβούν στο σημείο με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και, όπως τονίζουν, στόχος της κινητοποίησης είναι να αναδειχθεί η ανάγκη άμεσων και ουσιαστικών παρεμβάσεων, ώστε να καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή. Οι επόμενες κινήσεις τους θα καθοριστούν από τις εξελίξεις πανελλαδικά.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών στην Πιερία λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο οδικό δίκτυο της περιοχής και αφορούν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Συγκεκριμένα, μέχρι νεωτέρας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης, στο 438ο χιλιόμετρο, έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης, στο 434ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου.

Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα εκτρέπονται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης προς την περιφερειακή οδό της πόλης ή, εναλλακτικά, προς την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κατερίνης (οδός Μουσών), ενώ στη συνέχεια εισέρχονται εκ νέου στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών μέσω του νότιου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης.

Στο μεταξύ, το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια στις γραμμές Θεσσαλονίκη - Αθήνα και αντίστροφα, παρά την κλιμάκωση των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων. Σημειώνει ωστόσο ότι καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις έως και πέντε ώρες. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας στον βασικό οδικό άξονα, γεγονός που επηρεάζει τους χρόνους μετακίνησης. Στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κινούνται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι - Παλαιός Λεβέντης - Ορχομενός - Λιβαδειά - Θήβα, για να επανέλθουν στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Ριτσώνας, στο 75ο χιλιόμετρο. Αντίστοιχα, στο ρεύμα ανόδου προς Λαμία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το ύψος της Ριτσώνας, με τα οχήματα να κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με τελικό σημείο - μέχρι στιγμής - την περιοχή του Μπράλου.

Πάτρα: Οι αγρότες απέκλεισαν τη μεγάλη περιμετρική οδό στον κόμβο της Εγλυκάδας και τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου στα Χανάκια Ηλείας

Σε νέες κινητοποιήσεις, με αποκλεισμούς δρόμων, προχωρούν από σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και της Ηλείας. Ειδικότερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας απέκλεισαν τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας και η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της πόλης.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στον κόμβο Χανάκια και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό από τον κόμβο της Αμαλιάδας.

