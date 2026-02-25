Άγριος ξυλοδαρμός 45χρονης από τον σύντροφό της στη μέση του δρόμου – Βίντεο ντοκουμέντο

Αποκλειστικό βίντεο του MEGA δείχνει τα λεπτά που ακολούθησαν μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μιας γυναίκας από τον σύντροφο της ύστερα από νυχτερινή διασκέδαση στην Καλλιθέα.

Ξημερώματα Σαββάτου επί της Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα. Μια γυναίκα κρατά το κεφάλι της. Περπατά γρήγορα, πονά και προσπαθεί να ξεφύγει. Λίγα μέτρα πιο πίσω, ο σύντροφός της την κυνηγά.

Διαβάστε επίσης

Μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα, το ζευγάρι διασκέδαζε σε νυχτερινό μαγαζί της περιοχής. Ένας καβγάς μεταξύ τους, όμως, κατέληξε σε ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα δέχθηκε βάναυσα χτυπήματα από τον 49χρονο. Με το που βγήκαν από το νυχτερινό κέντρο, ο 49χρονος υπό την επήρεια μέθης επιτίθεται στη σύντροφό του. Τη γρονθοκοπά με μανία. Την κλωτσά. Τη σέρνει στο δρόμο.

Περαστικοί γίνονται μάρτυρες της ακραίας βιαιότητας και καλούν το 100.

«Ήμασταν μαζί στο νυχτερινό κέντρο επί της Χαροκόπου. Περίπου τέσσερις και μισή τα ξημερώματα φύγαμε. Ο σύντροφός μου με χτύπησε με χέρια και πόδια σε όλο το κορμί. Στη συνέχεια με έσερνε στο δρόμο, προκαλώντας μου γρατζουνιές», κατέθεσε η γυναίκα.

Στη συμβολή των οδών Θησέως και Δαβάκη, μόλις 700 μέτρα από το μαγαζί, οι αστυνομικοί εντοπίζουν το ζευγάρι. Στη θέα τους, η γυναίκα καταφέρνει να ξεφύγει και να ζητήσει βοήθεια.

«Ο 49χρονος, υπό την επήρεια αλκοόλ, συνέχιζε να τραβά τη γυναίκα από τα χέρια, ενώ εκείνη βρισκόταν στο οδόστρωμα και φώναζε βοήθεια», κατέθεσε ο αστυνομικός.

Ο 49χρονος, που ήταν μεθυσμένος, συλλαμβάνεται για ενδοοικογενειακή βία και υποστήριξε: «Η σύντροφός μου ήταν μεθυσμένη και χτυπούσε τον εαυτό της. Δε την πείραξα».

Σοκάρουν τα στοιχεία για τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας

Για τις γυναίκες που υφίστανται βία υπάρχει βοήθεια. Η γραμμή SOS 15900 λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Μόνο το 2025 καταγράφηκαν 6.773 κλήσεις. Οι 4.275 αφορούσαν περιστατικά βίας. Άλλες 1.470 γυναίκες ζητούσαν ενημέρωση. Σχεδόν 2 στις 3 κλήσεις έγιναν από τα ίδια τα θύματα. Από εκείνες που βίωναν τη βία στο ίδιο τους το σπίτι.

Και σε ποσοστό 21,7% ήταν άλλοι που δεν άντεξαν να σιωπούν. Γείτονες. Συγγενείς. Φίλοι.

Το 2025, 5.550 γυναίκες εγκατέστησαν την εφαρμογή πανικού στο κινητό τους. 1.024 φορές χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί για να κληθεί η αστυνομία και για να σωθεί μια γυναίκα.